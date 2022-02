Latvijā joprojām varēs ieceļot tikai ar Covid-19 sertifikātu; atcels 'Covidpass.lv'

Ministru kabinets otrdien, 15. februārī, vienojās no 1. marta atcelt atsevišķus ceļošanas ierobežojumus, tostarp valstis vairs nedalīt riska grupās un atteikties no "Covidpass.lv" platformas lietošanas. Vienlaikus joprojām būs spēkā prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu, ieceļojot Latvijā.

Veselības ministrijā (VM) skaidroja, ka, lai mazinātu neskaidrības pasažieriem, sekmētu pasažieru satiksmes atjaunošanos un izvairītos no komplicētu ieceļošanas noteikumu interpretācijas, kas mazina efektīvu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, no 1. marta tiks mainīta kopējā epidemioloģiskās drošības pieeja, atsakoties no valstu dalīšanas riska grupās.

Vienlaikus tiks saglabāta ieceļotāju medicīnisko dokumentu kontrole, kas nodrošinās vienādas prasības neatkarīgi no ieceļošanas valsts. VM piebilda, ka šāda pieeja kopumā atbilst Eiropas Padomes šā gada 1. februāra ieteikumam par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai.

Vienlaikus turpmāk tiks saglabāts ierobežojums ieceļot no īpaši augsta riska valstīm, kuras var radīt būtisku apdraudējumu sabiedrības veselībai.

Ņemot vērā, ka paredzēts atcelt nosacījumus ceļotāju pašizolācijai, tiks arī apturēta "Covidpass.lv" platformas lietošana.

VM skaidroja, ka esošajā situācijā ir secināts, ka dati no šīs platformas vairs netiek efektīvi izmantoti, radot vien neērtības ceļotājiem. Ministrijā piebilda, ka SMS paziņojumi viesabonentiem, kuri ir reģistrējušies Latvijas mobilo sakaru operatora tīklā, tiks sūtīti līdz šā gada 28. februārim.

Attiecībā uz ceļošanu tiks arī atcelta prasība ievēro pašizolāciju, jo pie esošās Covid-19 izplatības Latvijā, ievestie Covid-19 gadījumi nerada papildu slogu uz sabiedrības drošību. Tomēr tiks saglabāti nosacījumi Eiropas Savienības (ES) digitālo Covid sertifikātu izdošanas un izmantošanas ievērošanai, proti, tiks saglabāts nosacījums, ka ieceļot Latvijā var tikai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu vai arī Covid-19 testa pārskatu, ja cilvēks ieceļo no valsts, kas nav pievienojusies ES sadarbspējīgu sertifikātu sistēmai un vārtejai.

Ministrijā norādīja, ka Eiropas Komisijas iesaka saglabāt vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu sistēmu vēl gadu.

Tāpat atbilstoši ES regulai, tiks saglabāti izņēmumi šo nosacījumu ievērošanai, piemēram, sertifikāti netiks pieprasīti bērniem līdz 12 gadu vecumam.

Jau vēstīts, ka Veselības ministrijas piedāvātais Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu mazināšanas plāns paredz pakāpeniski atcelt vai mīkstināt Covid-19 ierobežojumus. Ministrija piedāvā īstenot trīs soļu plānu.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā, no 7. līdz 13. februārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 12,1%, bet stacionēto pacientu skaits pieaudzis par 15,9%, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).