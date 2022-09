Latvijā sākas dzinējmedību sezona

1. oktobrī Latvijā sākas kārtējā dzinējmedību sezona, portālu "Delfi" informēja Valsts meža dienestā (VMD). Dienests aicina medniekus atkārtot medību drošības prasības, par kuru ievērošanu ir atbildīgs ikviens medību dalībnieks. Tāpat mednieki tiek aicināti izvērtēt nepieciešamību doties dzinējmedībās jau pašā sezonas sākumā, kamēr pamežs ir lapotā stāvoklī un mežā sastopams liels ogotāju, sēņotāju un atpūtnieku skaits.

Katru gadu 1. oktobrī sākas dzinējmedību sezona – tās laikā ir atļauts rīkot kolektīvās medības, kad dzinēji trokšņojot dzen medījumu pretim mednieku līnijai. Medību laikā, ir atļauts nomedīt noteiktu skaitu un sugu medījamo dzīvnieku, atbilstoši izsniegtajām medību atļaujām.

Neraugoties uz to, ka medniekiem ir jāievēro stingras drošības prasības, visvairāk pārkāpumu Valsts meža dienests konstatē tieši dzinējmedību laikā. Starp biežākajiem medību drošības noteikumu pārkāpumiem un nelaimes gadījumu cēloņiem ir pielādēta šaujamieroča pārnēsāšana, pārvadāšana un nevērīga apiešanās ar ieroci. Par drošības prasību pārkāpumiem medībās piemērojama administratīvā atbildība.

Laika posmā no 2011. līdz 2021. gadam medībās notikuši 24 nelaimes gadījumi, no tiem pieci izrādījušies nāvējoši. Divi nāvējoši gadījumi notikuši nelegālās medībās, vienā no tiem bojā gājusi nepiederoša persona. Šis ir vienīgais gadījums desmit gadu laikā, kad cietušais nav bijis medību dalībnieks. Sešos gadījumos cietuši paši nelaimes gadījumu izraisītāji, 16 gadījumos – citi mednieki. Vienā gadījumā mednieks cietis ievainotas mežacūkas uzbrukumā.

Valsts meža dienests aicina medniekus atkārtot medību drošības prasības un apzināties, ka par to ievērošanu medību laikā ir atbildīgs ikviens medību dalībnieks. Obligāti jāievēro noteiktas drošības prasības, tostarp, šaut tikai pa skaidri redzamu un atpazītu mērķi, nešaut pa mednieku līniju, ievērot noteiktos šaušanas sektorus, patvarīgi nepamest savu vietu uz mednieku līnijas un uzmanīgi apieties ar ieročiem. Ierocis drīkst būt pielādēts tikai tad, kad mednieks nostājies savā vietā uz mednieku līnijas, bet visā pārējā laikā (tai skaitā pārgājienos un pārbraucienos) tam obligāti jābūt izlādētam. Medniekiem ir aizliegts tēmēt un šaut cilvēku, mājdzīvnieku, transportlīdzekļu, ēku un ceļu virzienā. Tā kā var gadīties situācijas, kad stobrā tiek aizmirsta patrona, ieroča stobru nekad nedrīkst vērst pret objektu, ko nevēlas sašaut. Mednieki medību laikā nedrīkst būt alkoholisko vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē. Dzinējmedību laikā kā medniekiem, tā dzinējiem jāvalkā spilgtas krāsas apģērba elementi – piemēram, vestes, jakas vai cepures, kas padara cilvēku viegli pamanāmu. Visas šīs prasības medniekiem jāievēro pašiem un jāpieprasa, lai tās ievēro arī pārējie dzinējmedību dalībnieki.

Valsts meža dienests atgādina, ka šobrīd pameža lapojuma dēļ ir ierobežota redzamība, tādēļ medniekiem jāizvērtē nepieciešamība doties dzinējmedībās jau pašā sezonas sākumā un jābūt pastiprināti uzmanīgiem. Medniekiem jāatceras, ka mežā var atrasties arī citi cilvēki – ogotāji, sēņotāji un atpūtnieki. Visi meža apmeklētāji ir aicināti rūpēties par savu drošību, piemēram, doties uz mežu spilgtā, labi pamanāmā apģērbā, kā arī netuvoties šāvieniem un dzinēju radītajiem trokšņiem.

Dzinējmedības ir atļautas katru dienu no saullēkta līdz saulrietam, to sezona ilgs līdz nākamā gada 31. martam, izņemot mežacūku dzinējmedības, kas ilgs līdz 31. janvārim.