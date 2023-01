Latvijā turpina samazināties Covid-19 izplatība, bet pieaug gripas slimnieku skaits

Aizvadītajā nedēļā, no 26. decembra līdz 1. janvārim, Latvijā par 39,4% samazinājies jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Kā norāda SPKC, aizvadītajā nedēļā reģistrēti 1327 jauni Covid-19 gadījumi un par 2,3% samazinājies pozitīvo testu īpatsvars, kas sasniedza 20,6%. Tomēr par 9,2% pieaudzis pacientu skaits stacionāros.

Iepriekšējās nedēļas laikā Covid-19 gadījumu skaits samazinājies gandrīz visos Latvijas reģionos, neliels pieaugums konstatēts tikai Latgalē. Saslimstības samazinājums novērots visās vecuma grupās.

Eiropas Savienībā vērojama samazinājuma tendence saslimstībā ar Covid-19. Latvijā saslimstība ar Covid-19 joprojām turas zem ES vidējā radītāja.

Savukārt gripas intensitāte decembra pēdējā nedēļā palielinājusies, sasniedzot 766,5 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem (51. nedēļā - 607,9 uz 100 000 iedzīvotājiem), ziņo SPKC.

Turpinoties ievērojamam saslimstības pieaugumam ar dažādām elpceļu infekcijas slimībām, riska grupu iedzīvotājus SPKC aicina publiskās telpās lietot sejas maskas vai respiratorus FFP2. To lietošana ir nepieciešama slēgtajās telpās, kur nav iespējams distancēties no citiem cilvēkiem, īpaši vietās, kur ir liels cilvēku skaits, notiek drūzmēšanās, nav nodrošināta pietiekama ventilācija. Vislabāk būtu atturēties no šādu vietu apmeklēšanas, īpaši cilvēkiem ar maziem bērniem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, senioriem, cilvēkiem ar imūnsupresiju, cilvēkiem, kuri bieži un smagi slimo ar elpceļu infekcijām.

Tāpat SPKC norāda, ka, mainoties Covid-19 testēšanas algoritmam, turpmāk par epidemioloģisko situāciju informācija tiks apkopota reizi nedēļā un tas būs iekļauts pārskatā par epidemioloģisko situāciju saistībā ar gripu, Covid-19 un citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām. Pārskats būs pieejams katru trešdienu.

Speciālisti aicina seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām neatlikt vakcināciju pret sezonālo gripu un Covid-19. Vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai portālā "manavakcina.lv".

Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var saņemt vienā vakcinācijas reizē.