Latvija un ASV paraksta sadarbības plānu aizsardzības jomā

Latvijas un ASV aizsardzības nozares amatpersonas tikšanās laikā Vašingtonā, ASV, parakstīja divpusējās sadarbības plānu, kas nosaka prioritātes sadarbībai aizsardzības jomā līdz 2024. gadam, informēja Aizsardzības ministrijas (AM) militāri publisko attiecību departamentā.

Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) piektdien tikās ar ASV aizsardzības sekretāra pienākumu izpildītāju Patriku Šenehenu, lai pārrunātu Latvijas un ASV turpmāko divpusējo sadarbību aizsardzības jomā. Abas amatpersonas apliecināja gatavību turpināt īstenot Baltijas valstu un ASV 2018. gada aprīļa samitā nospraustos principus sadarbībai drošības jomā, kā arī vienojās turpināt padziļināt Latvijas un ASV sadarbību aizsardzības jomā.

"ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris, viens no vissvarīgākajiem un tuvākajiem sabiedrotajiem. ASV spēku klātbūtne Latvijā ir labs piemērs sabiedroto valstu vienotībai. Latvijas un ASV sadarbība aizsardzības jomā ir balstīta kopīgās vērtībās un drošības interesēs, un tās attīstība ir būtiska reģionālās drošības stiprināšanā," pauda Pabriks.

Apspriežot turpmāko divpusējo sadarbību, amatpersonas arī pārrunāja abu valstu bruņoto spēku savietojamības sekmēšanu un reģionālās komandvadības pasākumu pilnveidi.

Pabriks vizītē Vašingtonā uzturas no 8. līdz 13. maijam. Kā atgādina AM, sadarbība ar ASV ir viena no Latvijas aizsardzības politikas divpusējo attiecību prioritātēm.

Kopš 2014. gada ASV bruņotie spēki rotācijas kārtībā uzturas Baltijas valstīs mācību operācijas "Atlantic Resolve" ietvaros. Turpinot ASV operāciju "Atlantic Resolve", šī gada februārī Latvijā ieradās aptuveni 150 karavīru no ASV 1. kaujas aviācijas brigādes 3. bataljona, kas ar 13 helikopteru UH-60 un HH-60 "Black Hawk" atbalstu pilda dienesta pienākumus Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Aviācijas bāzē.

Pērn Latvija un ASV parakstīja starpvaldību līgumu par četru jaunu helikopteru UH-60M "Black Hawk" iegādi, kas ir svarīgi ne tikai bruņoto spēku uzdevumu veikšanai, bet arī civilo funkciju nodrošināšanai. Helikopteru UH-60M "Black Hawk" ieviešana NBS bruņojumā ļaus turpināt ciešo sadarbību gan ar ASV bruņotajiem spēkiem, gan Mičiganas Nacionālo gvardi.

Sadarbība starp Latviju un Mičiganas Nacionālo gvardi turpinās vairāk nekā 25 gadus, un saskaņā ar AM sniegto informāciju tā ir sniegusi būtisku ieguldījumu NBS Aviācijas bāzes attīstībā, palīdzot attīstīt un testēt lidlauka spējas gaisa kuģu uzņemšanā, kā arī apmācot speciālistus.

Tāpat ASV sniegusi atbalstu Latvijai dažādu militāro atbalsta programmu ietvaros, piegādājot NBS attīstībai tādu būtisku ekipējumu kā sakaru līdzekļus, nakts redzamības ierīces un transportlīdzekļus.