Latvijai starptautiskajās tiesībās ļoti būtiski nostiprināt likuma varu, ANO ģenerālsekretāram uzsver Levits

Latvijas prezidents Egils Levits vakar ASV, Ņujorkā, tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāru Antoniu Gutērrešu, divpusējās sarunās uzsverot, ka Latvijai ir ļoti būtiska likuma varas nostiprināšana starptautiskajās tiesībās.

Levits uzsvēris, ka Latvijai ir būtiski panākt, lai neviena valsts nevarētu pārkāpt starptautiskās tiesībās, jo pretējā gadījumā pret tām būtu jāvērš sankcijas.

Levits informējis, ka Latvija pievienojas Starptautiskās tiesas obligātajai jurisdikcijai, kas apliecina Latvijas gatavību pilnībā iesaistīties starptautiskajā sistēmā un likuma varas nostiprināšanā. Šis solis došot iespējas Latvijai, ja nepieciešams, vērsties pret valstīm, kas nepildītu to starptautiskās saistības pret Latviju.

Divpusējā sarunā ANO ģenerālsekretārs pateicies Latvijai par atbalstu dažādām ANO iniciatīvām. Abas puses lielu uzmanību sarunā pievērsušas klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem. Gutērešs atzinīgi novērtējis Eiropas Savienības (ES) kā līderes lomu pasaulē, strādājot pie klimata pārmaiņu jautājumiem, bet Levits uzsvēris, ka Latvija līdz ar citām astoņām ES dalībvalstīm vēlas vēl ambiciozāku politiku šajā jautājumā, kā arī uzsvēra, ka klimata pārmaiņu izaicinājumi ir multilaterāla problēma, kas solidāri jārisina visām pasaules valstīm, un ANO formāts tam ir ļoti atbilstošs. Tāpat Valsts prezidents pauda nožēlu, ka ne visur pasaulē vēl šāda nostāja tiek atbalstīta.

Gutērrešs un Levits tikšanās laikā pievērsušies arī digitālo tehnoloģiju radītajiem riskiem demokrātijai un cilvēka brīvībai. Informējot par ANO iniciatīvām šajā jomā, tai skaitā vēršanos pret naida runu, Gutērrešs izteicis atzinību Latvijai par augsto kompetenci kiberdrošības un digitālo tehnoloģiju jomā. Latvijas prezidents uzsvēris, ka Latvija ir gatava aktīvi iesaistīties, formējot starptautisko tiesību ietvaru, kas noteiktu digitālo tehnoloģiju darbību.

Sarunas noslēgumā Levits ielūdzis ANO ģenerālsekretāru nākamgad apmeklēt Latviju. "2020.gadā apritēs 75 gadi kopš ANO dibināšanas 1945. gadā, kad Baltijas valstīm to okupācijas dēļ nebija iespējams piedalīties organizācijas radīšanā. Jūsu vizīte ANO gadskārtā 75 gadus pēc II Pasaules kara beigām būtu ļoti simboliska," sacījis Valsts prezidents.

Pirmajā darba vizītes dienā ASV Levits tikās arī ar ANO Jauniešu organizācijas pārstāvjiem no Latvijas - Kristiānu Plāti, Oto Davidovu un Keitu Alaidi Dīcmani. Sarunas laikā Levits atzinīgi novērtējis jauniešu iesaistīšanos Latvijas un starptautiskajā pilsoniskajā sabiedrībā, augsti novērtējot viņu degsmi, kompetenci un vēlmi iesaistīties jautājumos, kas pieprasa lielu atbildību. Tikšanās laikā pārrunāts jauniešu skatījums uz klimata izaicinājumiem. Jaunieši uzsvēruši, ka ir svarīgi ne tikai pievērst politiķu uzmanību, bet arī pašiem atrast jēgpilnu veidu, kā praktiski iesaistīties ilgtspējas nodrošināšanā.

Plāte ir aktīva jauniešu organizācijas "Māja" valdes locekle, Davidovs ir iniciatīvas "Global Shapers Riga Hub" dibinātājs, savukārt Dīcmane ir Ņujorkas Universitātes studente, kura pašlaik kā praktikante darbojas Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO.

Šodien Levitam Ņujorkā plānota divpusēja tikšanās ar Horvātijas prezidenti Kolindu Grabaru-Kitaroviču, divpusēja tikšanās ar Moldovas prezidentu Igoru Dodonu un tikšanās ar Austrijas prezidentu Aleksandru Van der Bellenu.

Valsts prezidents vairumu laika šodien veltīs dalībai ANO Klimata samitā, bet pēcpusdienā piedalīsies Pasaules ekonomikas foruma augsta līmeņa apaļā galda diskusijā "A New Green Deal for Europe - Stepping Up Europe's Global Leadership Role on Climate and Green Growth".