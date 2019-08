'Latvijas dzelzceļš' nākamnedēļ plāno izsludināt konkursu vakantajām valdes locekļu vietām

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) šogad jūlijā piedzīvoja strauju darbības rādītāju pasliktināšanos, tādēļ, lai pēc iespējas ātrāk stabilizētu situāciju, uzņēmuma padome plāno nākamnedēļ izsludināt konkursu uz vakantajām uzņēmuma valdes locekļu vietām, trešdien vēstīja LNT Ziņas.

Uzņēmumā atzina, ka šogad pirmajā pusgadā LDz bija neliels kravu kritums, taču jūlijā pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoms samazinājies ļoti strauji - par 30%, salīdzinot ar šo mēnesi pērn. Viens no iemesliem bijusi nenoteiktība LDz, ko izraisīja satiksmes ministra izteiktā neuzticība dzelzceļa valdes priekšsēdētājam Edvīnam Bērziņam un valdes loceklim Aivaram Strakšas. Viņi jūlija izskaņā nolēma amatus atstāt un šonedēļ ir viņu pēdējā darba diena, norādīja LNT Ziņās.

Lai stabilizētu situāciju, dzelzceļa padome sāk meklēt jaunus valdes locekļus – to izvēlei piesaistīs personāla atlases kompāniju "Amrop", ar kuru plāno piektdien pārrunāt vajadzīgās prasības. Tai pat dienā iecerēts apstiprināt arī nominācijas komisiju, kurā būs pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, bet jau nākamnedēļ plānots izsludināt konkursu, tā LNT Ziņām atklāja dzelzceļa padomes priekšsēdētājs Jānis Lange.

"Jūlijā noticis straujāks kravu samazinājums, un tas ir bijis viens no iemesliem mūsu sarunās starp padomi un valdi par to, kā izvairīties no šīs nenoteiktības situācijas. Ja tas sāk ietekmēt jau kopējo biznesu, tas, protams, vērtējams ļoti negatīvi. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs atlasām pastāvīgus valdes locekļus, kas jau tālāk var strādāt ar saviem sadarbības partneriem un ar visu kolektīvu," norādīja Lange.

Dzelzceļa padome gribētu valdē redzēt pēc iespējas augstākas kvalifikācijas speciālistus, tomēr māc šaubas, vai būs iespējas tādus piesaistīt no ārvalstīm, jo likums prasa kandidātiem zināt valsts valodu. Jaunā vadītāja meklējumi varētu ilgt vismaz divus trīs mēnešus – pa šo laiku darbu turpinās pagaidu valdes locekļi Māris Klenbergs un Andris Lubāns, atklāja LNT Ziņas.