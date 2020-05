Latvijas iedzīvotāju skaits gada laikā sarucis par 12 300 cilvēkiem, secina CSP

2020. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 908 000 iedzīvotāju, kas ir par 12 300 cilvēkiem mazāk nekā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati.

2019. gadā starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājās par 3 400, kas ir zemākais rādītājs kopš 1989. gada, bet negatīva dabiskā pieauguma rezultātā – par 8 900.

Aizbraucēju pārsvars pār atbraucējiem iedzīvotāju skaita samazinājumā dominēja no 2008. līdz 2016. gadam, bet, sarūkot emigrācijai, pēdējos trīs gados negatīvais dabiskais pieaugums ir bijis lielāks par negatīvo migrācijas plūsmu starpību.

Pēdējos trīs gados iedzīvotāju skaits kopumā sarūk lēnāk – samazinājuma temps pērn bija 0,64 % salīdzinājumā ar 0,74 % 2018. gadā un 0,81 % 2017. gadā.

Pagājušajā gadā Latvijā piedzima 18 800 bērnu, kas ir par 528 mazāk nekā 2018. gadā, un nomira 27 700 cilvēku – par 1 101 mazāk nekā pirms gada.

Mirušo skaits pērn bija zemākais pēdējo 47 gadu laikā – pēdējo reizi tik zems mirušo rādītājs – 27 300 – bija 1972. gadā. Samazinoties mirušo skaitam, negatīvais dabiskais pieaugums ir sarucis un bija 8 900. 2018. gadā tas bija 9 500.

2019. gadā Latvijā no citām valstīm ieradās 11 200 iedzīvotāju jeb par 300 vairāk nekā 2018. gadā, bet aizbrauca 14 600 – par 1 200 cilvēkiem mazāk.

No Eiropas Savienības (ES) valstīm ieradās 2 500 jeb 23 % iebraucēju. Salīdzinājumā ar 2018. gadu iebraukušo skaits bija par 10 % lielāks.

CSP norāda, ka ir jāņem vērā, ka statistikas datu apkopojumā Apvienotā Karaliste vairs netiek iekļauta ES valstu sastāvā. 2019. gadā no Apvienotās Karalistes iebrauca 2 2 00 cilvēku jeb 19,6 % no kopējā imigrantu skaita.

Nedaudz pieauga imigrantu skaits no NVS valstīm – 4 300 iebraucēju jeb par 6 % vairāk nekā 2018. gadā: 1 500 cilvēku ieradās no Ukrainas, 1 100 – no Krievijas. Pagājušajā gadā 830 iebraucēju ieradās no Indijas.

2019. gada imigrācijā 5 100 jeb 46 % iebraucēju bija remigranti – Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji, kuru valstiskā piederība ir cita, bet dzimšanas valsts ir Latvija. Atlikušo daļu veidoja iebraucēji, kuriem ar Latviju nav juridiskas saistības.

Uz ES valstīm emigrēja 9 200 iedzīvotāju, kas bija par 1,3 % vairāk nekā gadu iepriekš. Emigrācija uz Apvienoto Karalisti 2019. gadā samazinājās par 30% – emigrēja 2 900 cilvēki (2018. gadā – 4 200). Uz Vāciju izbrauca pusotrs tūkstotis iedzīvotāju, 400 – 500 cilvēku emigrēja uz Īriju, Norvēģiju un Nīderlandi. Par 23 % samazinājās arī emigrācija uz NVS valstīm. 72 % aizbraucēju bija Latvijas valstspiederīgie (2018. gadā – 82 %).