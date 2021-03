Latvijas saslimstības ar Covid-19 rādītājs noslīdējis līdz 17. vietai ES un EEZ valstu vidū

Daudzās Eiropas valstīs augot saslimstības līmenim ar Covid-19, Latvija pašlaik ir noslīdējusi līdz 17.vietai starp Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm ar augstāko saslimstības rādītāju, liecina Eiropas Slimību un profilakses centra (ECDC) apkopotie dati.

Pirms nedēļas Latvija atradās 14.pozīcijā starp Eiropas valstīm ar augstāko inficēšanās līmeni.

ECDC aplēses par situāciju divās iepriekšējās nedēļās, no 8. līdz 21.martam, liecina, ka Latvijā kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 371 gadījums.

Savukārt Igaunijā pēdējo divu nedēļu inficēšanās līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir sasniedzis 1520,8 gadījumu, kas tagad ir pats augstākais starp ES un EEZ valstīm. Vēl 1000 gadījumu robežu pārsniedz saslimstības līmenis Čehijā un Ungārijā.

Lietuvā saslimstības līmenis pēdējās divās nedēļās ir 247,3 gadījumi, liecina ECDC dati.

Latvijā nedaudz ir krities arī 14 dienu mirstības rādītājs ar diagnosticētu Covid-19 uz vienu miljonu iedzīvotāju, un Latvija ir noslīdējusi līdz desmitajai vietai starp ES un EEZ valstīm ar augstāko Covid-19 pacientu mirstību. Pirms nedēļas Latvija šajā sarakstā bija astotajā vietā.

Iepriekšējās divās nedēļās Latvijā mirstības rādītājs ir bijis 68,7 gadījumi. Augstāka mirstība ar diagnosticētu Covid-19 uz vienu miljonu iedzīvotāju aizvadītajās divās nedēļās bijusi Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Polijā, Bulgārijā, Igaunijā, Itālijā, Luksemburgā un Maltā. Lietuvā attiecīgais rādītājs ir 53,7, bet Igaunijā - 97,8 gadījumi.

Tāpat Latvija jau mēnesi ir ECDC veidotās ceļojumu brīdinājuma kartes sarkanajā zonā, kurā ir arī lielais vairums citu Eiropas valstu. Šajā zonā atrodas Eiropas reģioni, kuros 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir starp 150 un 500 gadījumiem.

Brīdinājuma kartes tumši sarkanajā zonā, kura liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 500 gadījumus, no Baltijas valstīm joprojām atrodas Igaunija. Savukārt Lietuva tāpat kā Latvija ir sarkanajā zonā.

Tumši sarkanajā zonā bez Igaunijas ir arī Čehija, Ungārija, Malta, Kipra, gandrīz visa Zviedrija un Polija, kā arī atsevišķi reģioni Austrijā, Slovākijā, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Slovēnijā, Bulgārijā un Rumānijā.

Oranžajā zonā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir starp 25 un 150 gadījumiem, atrodas Portugāle, vairāki reģioni Dānijā, Somijā, Īrijā, Norvēģijā, Spānijā un Itālijā.

Savukārt zaļajā zonā, kur 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāka par 25 gadījumiem, atrodas vien Islande un divi reģioni Norvēģijā.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 606 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 13 saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir nokrities no 379,2 otrdien līdz 377,5 trešdien. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7202 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, trīs - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 17 518 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 3,5%.

Latvijā līdz šim reģistrēti 99 476 Covid-19 gadījumi. Savukārt kopumā 1864 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,87% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.