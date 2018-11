Latvijas simtgadi atzīmēs arī citviet pasaulē

Sestdien Lielbritānijā, ASV, Igaunijā un citviet pasaulē tiks atzīmēta Latvijas simtgade.

Ārlietu ministrijā informēja, ka šodien vērienīgas svinības gaidāmas Londonā. Tās organizēs Latvijas vēstniecība Lielbritānijā un Latviešu Nacionālās padome, kas pasākumā "St Marylebone Parish Church" telpās plāno pulcēt vairākus simtus latviešu un Latvijas draugu.

Pasākuma programmā no pulksten 19 plānoti apsveikumi no Latvijas vēstnieces Lielbritānijā Baibas Bražes un Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēdētājas Lilijas Zobens. Svētku runu teiks arī Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spēku komandieris Ilmars Lejiņš.

Turpinājumā notiks koncerts, kura pirmajā daļā uzstāsies pianiste Antoņina Suhanova, dziedātājs Pauls Putniņš un vijolnieks Roberts Balanas, savukārt, otrajā daļā uzstāsies Londonas Latviešu koris, Londonas Latviešu tautas deju kopa "Londona Dejo", dejotāji no VPDK "Jautrais pāris" un latviešu folkpopa grupa "Austrumkalns".

Pēc koncerta Braže aicina viesus uzkavēties uz pieņemšanu, baudot atspirdzinājumus un uzkodas latviešu folkpopa grupas "Austrumkalns" mūzikas pavadībā. Savukārt pulksten 22 jeb pēc Latvijas laika pusnaktī klātesošie tiek aicināti sagaidīt Latvijas Simto gadu ar mazu pārsteigumu visiem viesiem.

Tāpat Latvijas Republikas simtgades priekšvakarā šodien no pulksten 21 līdz 21.15, no pulksten 22 līdz 22.15 un no pulksten 23 līdz 23.15 pēc vietējā laika, Niagāras ūdenskritums tiks izgaismots Latvijas karoga krāsās.

Šo dāvanu Latvijai un visai latviešu tautai sarūpējusi aktīvā Amerikas latviete, Amerikā dzīvojošā jelgavniece Sandija Bajota un Latvijas goda konsuls Ņujorkas pavalstī Ahmets Orens.

Pateicoties viņu iniciatīvai, kā arī kopīgai Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa un Latvijas vēstnieka Kanādā Kārļa Eihenbauma vēstulei ASV un Kanādas amatpersonām, Niagāras ūdenskrituma izgaismošanas valde izlēma atbalstīt iniciatīvu un godināt Latvijas valsti tās simtgadē.

Pasākums sāksies pulksten 16 ar dokumentālas filmas "Likteņzeme" pirmizrādi un turpināsies ar izgaismošanas skatīšanos un izklaidēm kopā ar grupu "Carnival Youth".

Savukārt Igaunijas Nacionālajā muzejā, Tartu, visas dienas garumā tiks demonstrētas latviešu mākslas filmas no Latvijas kino zelta fonda, kā arī būs iespējams apmeklēt muzeju gida pavadībā īpašu uzmanību pievēršot Latvijas un Igaunijas vēstures krustpunktiem. Pulksten 13 notiks folkloras kopas "Mežābele" koncerts.