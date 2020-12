Latvijas skolām piegādās 260 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku

Saskaņā ar valdības lēmumu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs Latvijas skolām iegādāsies 260 000 daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku, kas paredzētas skolēniem, pedagogiem un skolu darbiniekiem, informēja Aizsardzības ministrija.

Šīs daudzreiz lietojamās, laboratoriski sertificētās un testētās divslāņu maskas izstrādātas saskaņā ar "Afnor Spec S76 - 001:2020" standartiem, kā rezultātā to filtrācijas efektivitāte pēc 30 mazgāšanas reizēm saglabājas 98% apmērā.

Masku ražošanā izmantoti Vācijas tekstilmateriālu ražotāja neaustie materiāli, kas tiek rekomendēti higiēnisko masku izgatavošanai.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu higiēniskās sejas maskas iegādāsies atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Aizsardzības ministrijas veiktajam tirgus izvērtējumam no SIA "Solutions" par 390 000 eiro.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajiem datiem, higiēniskās sejas maskas nepieciešams izsniegt pavisam 312 890 skolēniem, kā arī 50 344 pedagogiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem.

Ņemot vērā, ka "Solutions" līdz decembra beigām varēs saražot 110 000 masku bērniem un 150 000 masku pieaugušajiem, sākotnēji tiks iegādāts šis apjoms. Vienlaikus Aizsardzības ministrija meklēs risinājumu atlikušā daudzuma higiēnisko masku iegādei, lai ar tām nodrošinātu Latvijas skolas pilnā apmērā.

Valdības lēmums paredz, ka higiēnisko sejas masku piegāde Latvijas skolām tiks nodrošināta ar pašvaldību starpniecību.

Iepriekš valdības pieņemtais lēmums paredz ar 2021. gada 4. janvāri skolās obligāti lietot mutes un deguna aizsegus. Tāpat šis regulējums nosaka, ka mutes un deguna aizsegi obligāti lietojami personām, kas nodarbinātas izglītības iestādē.

Aizsardzības ministrija atgādina, ka, pirms masku lietošanas, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli. Apmeklējot publiskas telpas, tās nepieciešams uzlikt, ņemot aiz gumijas cilpām. Svarīgi ir nodrošināt, lai maska pilnībā nosedz degunu un zodu. Tāpat svarīgi arī pēc sejas maskas uzlikšanas to neiztikt ar rokām.

Masku pareizi noņem, satverot to aiz gumijas cilpām, neskarot maskas priekšpusi. Pēc maskas noņemšanas ieteicams to ievietot maisiņā. Arī izmetot lietotu masku atkritumu tvertnē, vispirms nepieciešams to ielikt maisiņā. Pēc maskas noņemšanas un izmešanas jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli.