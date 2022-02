Latvijas vēstniecības Ukrainā darbinieku ģimenes locekļi aizbraukuši no Ukrainas

Latvijas vēstniecības Ukrainā darbinieku ģimenes locekļi, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, ir aizbraukuši no Ukrainas, mikroblogošanas vietnē "Twitter" ziņo ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Jau ziņots, ka ārlietu ministrija patlaban neiesaka ceļot uz Ukrainu un Latvijas valstspiederīgos aicina atgriezties Latvijā.

Rinkēvičs norāda, ka vairākas aviosabiedrības pārtrauc lidojumus uz Ukrainu.

Latvijas vēstniecība Ukrainā turpina strādāt, norāda ministrs.

