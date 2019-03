Latviju plānotās mācībās pārlidojuši 'B–52' bumbvedēji

Latviju šodien plānotās mācībās pārlidojuši ASV stratēģiskie bumbvedēji "B–52".

Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis Kaspars Galkins apliecināja, ka sabiedroto lidmašīnas "B-52" pārlidojušas Latvijas teritoriju, jo piedalās iepriekš plānotās mācībās.

Ministrijas pārstāvis nekomentēja, cik bumbvedēji pārlidojuši Latvijas teritoriju, taču atgādināja, ka šāda tipa lidaparāti arī iepriekšējos gados piedalījušies mācībās Baltijā, tostarp, Latvijā.

TWO USAF B-52 strategic bombers over the Baltic Sea, near the Russian exclave of Kaliningrad. You can bet Su-27's will be scrambled to 'intercept and chase away'. pic.twitter.com/JEqplcEzYP