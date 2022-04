Levita ienākumi pērn sarukuši līdz 368 900 eiro; uzkrāti 474 671 eiro

Valsts prezidenta Egila Levita ienākumi pērn bijuši ap 368 917 eiro, kas ir par vairāk nekā 248 110 eiro mazāk, nekā 2020. gadā, kad viņa ienākumi bija 617 023 eiro, liecina viņa Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās valsts amatpersonas deklarācijas par 2021. un 2020. gadu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2021. gadā Valsts prezidenta kancelejas maksātā alga pērn bijusi 71 853 eiro, kompensācija – 14 304 eiro, bet cita veida ienākumi – 4583 eiro. No Daces Valdas Oses saņemtais mantojums bijis 275 000 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) maksātā pensija – 1496 eiro, bet Vācijas "Allianz Lebensversicherung-AG" maksātā pensija – 1668 eiro.

Levits kā darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, deklarējis 275 000 eiro mantojuma saņemšanu, kas bijusi 2020. gadā atklātā mantojumu noslēdzošā summa, 101 540 eiro un 102 241 eiro iemaksas ieguldījumu fondā.

2020. gada deklarācija liecina, ka Valsts prezidenta kancelejas maksātā alga bijusi 71 520 eiro, Eiropas savienības tiesas maksātā kompensācija – 181 610 eiro, Vācijas "Allianz Lebensversicherungs-AG" maksātā pensija bijusi 833 eiro, kompānija "Old Mutual International Isle of Man Limited" par īpašumu samaksājusi 92 478 eiro, bet Francijas "Societe Generale" – 11 383 eiro. No Daces Valdas Oses saņemtais mantojums bijis 258 933 eiro.

Aizpērnā gada deklarācijā Levits bija norādījis trīs darījumus, kuru vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas. Iepriekšminēto mantojumu 258 933 eiro, kā arī divus pārdevumus – vērtspapīru portfeļa slēgšanu attiecīgi 92 478 eiro un 11 383 eiro vērtībā

Valsts prezidenta uzkrājumi 2021. gada nogalē bijuši kopumā ap 474 671 eiro – "Luminor Bank" Latvijas filiālē uzkrāti 189 794 eiro, bet Luksemburgas "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" – 284 877 eiro. Gadu iepriekš tie bija 436 222 eiro, no kuriem "Luminor Bank" – 325 263 eiro, bet "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" – 110 959 eiro.

Prezidents 2021. gada deklarācijā norādījis arī vienu parādu – 1086 eiro. Gadu iepriekš viņš bija deklarējis 5 495 eiro parādsaistības.

Viņa īpašumā 2021. gada nogalē bija sešas ieguldījumu fondu daļas, kā arī vēl viens finanšu instruments 1,08 miljonu eiro kopvērtībā, bet 2020. gada deklarācijā viņš bija deklarējis piecus finanšu instrumentus 811 437 eiro kopvērtībā.

Levitam pieder 2009. gadā ražota "Mercedes Benz A160" markas automašīna, divi dzīvokļi Rīgā, viens – Cēsīs, kā arī divi zemesgabali Mārupes un divi – Engures pagastā. Vēl divi īpašumi un zemesgabals Rīgā, kā arī divi īpašumi Tukumā deklarēti kā kopīpašums.

Valsts prezidents darbojies arī Eiropas publisko tiesību asociācijas "Societas Iuris Publici Europaei" valdē.