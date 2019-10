Levits ar valsts kontrolieri pārrunājis labas pārvaldības principus

Ceturtdien, 31. oktobrī, viesojoties Valsts kontrolē (VK), Valsts prezidents Egils Levits un valsts kontroliere Elita Krūmiņa pārrunājuši labas pārvaldības principus, jautājumus saistībā ar valsts budžeta efektīvu un caurspīdīgu pārvaldību, aktualitātes likumdošanas nozarē, kā arī VK darbu kopumā, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Līdz ar viesošanos VK, Levits noslēdzis sarunu ciklu ar visiem valsts konstitucionālajiem orgāniem – Saeimu, Ministru kabinetu, Augstāko tiesu, Satversmes tiesu un Valsts kontroli.

Pārrunājot valsts budžeta veidošanas procesu un izdevumu novirzīšanu valsts attīstībai, abas puses bijušas vienisprātis, ka, pārskatot praksi, kā tiek pārdalīti neizlietotie līdzekļi, iespējams ietaupīt līdzekļus valsts prioritātēm. Tāpat sarunā uzsvērta nepieciešamība veidot līdzīgu attieksmi pret atbildību par pārkāpumiem privātajā un publiskajā sektorā.

"Esam gandarīti būt sadzirdēti visaugstākajā līmenī, un esam gatavi ciešā sadarbībā ar Valsts prezidentu un citām konstitucionālajām iestādēm piepildīt mūsu vērtības – atbildību, atklātību un attīstību ar jēgpilnu saturu Latvijas valsts nākotnei. Mēs turpināsim sekot un sniegt ieteikumus valsts pārvaldei tālredzīgai rīcībai ar publiskajiem līdzekļiem, tai skaitā jautājumā par valsts budžeta veidošanas procesu. Tāpat mēs sagaidām, ka notiks reāls darbs pie tiesību normu kvalitātes uzlabošanas, it īpaši jautājumā par amatpersonu atbildību," atzinusi Krūmiņa.

Sarunas noslēgumā Levits pateicies VK par kvalitatīvo un efektīvo darbu, kas tiek novērtēts arī starptautiskā līmenī.

Savukārt uzrunā VK Levits paudis, ka uz VK pleciem "gulstas liela atbildība un darbs, lai izkontrolētu visu Latviju", papildinot, ka VK darbs ir ārkārtīgi svarīgs, lai valsts varētu labi funkcionēt.

Valsts augstākā amatpersona izrādījusi izpratni par to, ka VK funkcija ir pārbaudīt, vai valsts līdzekļi tiek izlietoti efektīvi, pareizi, tiesiski, un dot savu slēdzienu par to. "Ir ļoti svarīgi, ka VK dod rekomendācijas, nevis nosaka, kā vajag būt. Atrodat trūkumus un dodat rekomendācijas. Tieši šis rekomendējošais raksturs VK ir tas, kas ir raksturīgs demokrātiskām valstīm, jo, dodot rekomendācijas, bet, nepārņemot funkcijas, faktiski respektējat arī pārējo valsts konstitucionālo orgānu darbību. Jūs, protams, dodat šīs rekomendācijas, bet vienlaikus no valsts konstitucionālo orgānu savstarpējās lojalitātes principa izriet arī tas, ka pārējiem ir jāievēro šīs rekomendācijas. Tas nozīmē, ka šīs rekomendācijas ir jāpieņem, kā saka, viens pret vienu jeb ir jāsniedz argumentēti priekšlikumi, kādēļ mēs to nepārņemam, kādēļ domājam, ka tas ir citādāk. Tas ir dialogs starp VK un pārējām valsts pārvaldes iestādēm," uzrunā norādījis Levits.