Levits izvēlējies, kādus izcilniekus godinās valsts svētku koncertā

Par godu Latvijas proklamēšanas 101. gadadienai Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar "Latvijas Koncertiem" 18. novembrī rīko ikgadējos valsts svētku koncertus Latvijas Nacionālajā teātrī un visos Latvijas novados, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejā. Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī valsts svētku koncerta atslēgas vārds būs varonība.

Kā informē kanceleja, Valsts prezidents vēlas godināt koncertā tos, kuri mūsdienu sabiedrībā veic godpilnu un varonīgu darbu: tie ir karavīri, kuri dienē starptautiskajās misijās; šī gada godalgotie pasaules čempionātu un paraolimpisko spēļu uzvarētāji; sociālās uzņēmējdarbības virzītāji; sabiedriskās organizācijas, kas sniedz atbalstu mazaizsargātām grupām; cilvēki, kuri saņēmuši apbalvojumus sociālās solidaritātes jomā, brīvprātīgajā darbā; Atmodas līderi un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; labākie ārsti un medicīnas māsas; izcilības balvu izglītībā un zinātnē saņēmēji; starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētāji un viņu skolotāji; Latvijas Žurnālistu asociācijas balvu saņēmēji; šī gada starptautisko mākslas un mūzikas balvu ieguvēji; Latvijas kultūras dižgari; valsts augstāko apbalvojumu kavalieri.

Plānots, ka par varonības tematu izteiksies trīs skolēni, kuri iejutās Valsts prezidenta lomā un piedalījās konkursā: Aleksandra Alferenkova no Jaunmārupes pamatskolas, Antra Toporkova no Ciblas vidusskolas, Matīss Kataņenko no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

Latvijas Nacionālā teātra koncerta režisore Dita Lūriņa saka: "Mūsu brīvības alku, patiesības slāpju, izlaušanās cīņu un pastāvēšanas stiprums sakņots vārda spēkā. Varonība – tā var būt rīcība, tā var būt pārliecība, un tas var būt arī vārds. Latvijas vēsturiskās gaitas tuvumā vienmēr bijusi tautasdziesma un izcili vārda meistari."

Koncertā skanēs Uģa Prauliņa "Dievaines", Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis", Antiņa ārija no Arvīda Žilinska operas "Zelta zirgs", Imanta Kalniņa "Piektās simfonijas" fināls, Artura Maskata opuss ar Broņislavas Martuževas dzeju, Jura Karlsona kordziesma "Rainis. Blumbergs. Jāzeps...", Maijas Einfeldes simfoniskā miniatūra, duets no Ērika Ešenvalda operas "Iemūrētie".

Koncertā piedalīsies solisti Inga Šļubovska-Kancēviča, Ieva Parša, Inese Mičule, Miķelis Putniņš, Raimonds Bramanis, Miks Akots, Laima Jansone, DJ Monsta, jauniešu koris "Kamēr...", Liepājas Simfoniskais orķestris. Diriģenti: Jānis Liepiņš un Aivis Greters.

Koncerts no Latvijas Nacionāla teātra tiks translēts tiešraidē LTV1 un Latvijas Radio 3 "Klasika" pulksten 17.30.

Šogad koncerti reģionos izskanēs Dobelē, Mazirbē, Krāslavā un Jūrmalā. Katrā koncertā izskanēs arī reģionam veltīts Valsts prezidenta video sveiciens. Dobeles pilsētas kultūras namā Latvijas valsts 101. gadadienas svinīgajā pasākumā orķestris

"Sinfonietta" Rīga diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā piedāvās koncerta programmu ar komponistu Jāņa Mediņa, Emīla Dārziņa, Andra Vecumnieka un Jēkaba Jančevska skaņdarbiem. Solists tenors Andris Ludvigs.

Mazirbē, Lībiešu Tautas namā, diriģenta Mārtiņa Klišāna vadībā izskanēs Rīgas Doma zēnu kora dziedātās "Rīta un vakara dziesmas" kopā ar novada ievērojamo komponistu Raimondu Tigulu un instrumentālo grupu.

Krāslavas Kultūras namā viesosies Latvijas Radio bigbends kopā ar solisti Kristīni Prauliņu.

Svētku koncerts būs ar citu skatījumu uz tautasdziesmu un Raimonda Paula dziesmām – skanēs Kārļa Vanaga dziesmu apdares džeza aranžijās.

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, svinēs ar svētku koncertu un apbalvojumu – "Goda zīme" un "Goda jūrmalnieks" – pasniegšanu. Ar muzikāliem sveicieniem uzstāsies jaunie talanti: pianists Kārlis Gusts Zariņš, sitaminstrumentu virtuoze Sonja Misiņa un vokālā grupa "Framest".

Koncerti tiek rīkoti sadarbībā ar Dobeles, Dundagas un Krāslavas novadu pašvaldībām un Jūrmalas pilsētas domi.