Līdz 4. decembrim ierobežos satiksmi Čaka ielā Rīgā

Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no 19. novembra līdz 4. decembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Marijas ielā un Aleksandra Čaka ielā, posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielu posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Jau vēstīts, ka šī gada vasarā uzsākts Čaka iela remonts. Tāpat nesen uz Čaka ielas tika ieviestas velojoslas.

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) datiem, Rīgas domes Satiksmes departamenta izsludinātajā konkursā par seguma atjaunošanu Marijas ielā un Aleksandra Čaka ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai bija saņemti trīs piedāvājumi, no kuriem AS "A.C.B." piedāvājums tika atzīts par izdevīgāko. Kopējā paredzamā līgumcena ir 3 717 397 eiro.