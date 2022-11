Līdz ar aukstāka laika iestāšanos pieaug Rīgas naktspatversmju piepildījums

Iestājoties aukstākam laikam, Rīgas patversmēs pieaudzis klientu skaits. Ja oktobrī patversmēs uzturējās vidēji 588 personas dienā, tad pagājušajā naktī jau 648, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Līdz ar aukstuma iestāšanos pašvaldība spērusi arī konkrētus soļus. Rīgā pagarināti naktspatversmju darba laiki, palielināts to vietu skaits un celts zupas virtuvēs izsniegto porciju apjoms.

Naktspatversmes novembrī darbojas no pulksten 17 līdz 9, savukārt vietu skaitu visās naktspatversmēs kopā varot palielināt līdz 800.

Rīgā darbojas septiņas domes līdzfinansētas naktspatversmes. To vidū SIA "V.E.L.G." naktspatversme Esplanādes ielā 1, kā arī biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" naktspatversme Gaiziņa ielā 7.

Galvaspilsētā ir arī divas naktspatversmes sievietēm. Viena no tām ir Eiženijas ielā 1E, savukārt otra, biedrības "PINS" patversme, Aptiekas ielā 1. Ir arī trīs vīriešu patversmes: Rīgas patversmes vīriešu nodaļa Maskavas ielā 208, "Zilais krusts" naktspatversme Mazjumpravas ielā 8, kas uzņem personas ar kustību traucējumiem, un SIA "V.E.L.G." naktspatversme Sofijas ielā 8.

Paralēli, katru darba dienu no pulksten 9 līdz 17, Katoļu ielā 57 pieejams arī dienas centrs bezpajumtniekiem. Centrā pieejams sociālā darba speciālists, dušas un dezinfekcijas pakalpojumi, darbojas arī noliktavas-humānās palīdzības punkts, kurā var saņemt drēbes. Tāpat centrā pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi primārās veselības aprūpes līmenī un tajā darbojas grāmatu izsniegšanas punkts.

Centra apmeklētājiem atsevišķā telpā pieejama arī televīzija, kā arī tiekot sniegta iespēja piedalīties tematiskajās nodarbībās. Tas pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pēc domes datiem, centra pakalpojumus oktobra pēdējās dienās izmantoja vairāk nekā 70 cilvēki.

Rīgā darbojas četras zupas virtuves, kuras līdzfinansē dome, ziemas periodā nodrošinot līdz 650 porcijām dienā piecas reizes nedēļā. Pagājušajā mēnesī siltu ēdienu saņēma 22 790 mazturīgie rīdzinieki.

Zupas virtuves pieejamas ikvienam. Tajās nav jāuzrāda nekādi dokumenti, un ēdienu var ēst uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos). Darba dienās no pulksten 12 līdz 13 ēdienu iespējams saņemt Daugavgrīvas ielā vai arī Krišjāņa Barona ielā 126, kas strādā arī nedēļas nogalēs, un darba dienās no pulksten 13 līdz 14 – Zandartu ielā 2A. Tāpat ēdināšanu katru dienu, izņemot svētdienās, no pulksten 9 līdz 10 nodrošina arī Krišjāņa Barona ielā 56.

Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un nepaiet vienaldzīgi garām cilvēkam, kurš nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī. Palīdzība ir viena zvana attālumā – piezvanot pa ārkārtas situāciju tālruni 112 vai policijai pa tālruni 110, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam 113, kā arī darba dienās darba laikā informējot par bezpajumtnieku pulcēšanās vietām Rīgas patversmes Mobilo brigādi pa tālruni 27023550.

Pašvaldībā aicina iedzīvotājus aukstajā laikā nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt zemās gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli, un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kas palikuši bez pajumtes, pašvaldība aicina izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Tāpat rīdzinieki tiek aicināti ziedot siltos apģērbus, apavus, siltas zeķes, segas, kas būtu labā stāvoklī un ir nododamas Rīgas patversmēm - Maskavas ielā 208 un Katoļu ielā 57.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā.

Kā ziņots, šobrīd Rīgā krasu bezpajumtniecības pieaugumu neprognozē, taču bezpajumtnieku skaits pakāpeniski, bet gadu no gada tomēr pieaug. Vienlaikus palielinās mājokļa pabalsta pieprasītāju skaits, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, pieaudzis par 60%, portālam "Delfi" iepriekš pavēstīja Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (PP).