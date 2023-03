Lielākajā daļā Latvijas ir apgrūtināti braukšanas apstākļi

Turpinoties snigšanai, braukšanas apstākļi Latvijā pasliktinās, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" apkopotā informācija.

Ap pulksten 16 braukšanas apstākļi ir apgrūtināti lielākajā daļā Latvijas, bet īpaši slikti tie ir uz Tallinas šosejas no Baltezera līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas sākuma posmā no Rīgas līdz Vangažiem, pa Rīgas apvedceļu Daugavas labajā krastā, kā arī Daugavpils šosejas sākumposmā no Rīgas līdz Saulkalnei.

Salīdzinoši labāki braukšanas apstākļi ir Zemgalē un Kurzemē, kur sniegoti vai apledojuši ir tikai atsevišķi ceļu posmi.

Kā liecina informācija sociālajos tīklos un satiksmes lietotnē "Waze", stiprajā putenī Latvijā, tostarp Rīgā, notikuši arī vairāki ceļu satiksmes negadījumi, apgrūtinot kustību.

LVC aicina šoferus plānot papildu laiku ceļā, kā arī rēķināties ar sniega sanesumiem un sliktu redzamību.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 77 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.