Likumā plāno noteikt, ka notiesāti Eiropas Parlamenta deputāti zaudē mandātu

No Latvijas ievēlēts Eiropas Parlamenta deputāts, kas notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, zaudēs savu mandātu, un viņa vietā stāsies nākamais kandidāts no tā paša saraksta, no kura viņš ievēlēts, paredz ceturtdien, 15. septembrī, Saeimā konceptuāli atbalstītais likuma grozījums.

Saeimas preses dienestā portālu "Delfi" informēja, ka grozījuma mērķis ir veidot tādu pašu tiesisko regulējumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem, kāds tas paredzēts gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu izdarījis Saeimas deputāts.

Jau šobrīd likumā ir norāde uz to, ka Eiropas Parlamenta deputāta mandāts nav savienojams ar faktu, ka persona ir atzīta par vainīgu noteiktas kategorijas kriminālnoziegumos.

Likumā noteikts, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās nevar kandidēt un tikt ievēlēta persona, kura Latvijas Republikā bijusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta, izņemot gadījumu, kad persona ir reabilitēta.

Lai grozījums Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.