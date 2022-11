'LVM' noslēpumā turētais audits apliecina koksnes izpārdošanu ārzemniekiem, vēsta 'Nekā personīga'

Pirms diviem gadiem TV3 raidījums "Nekā personīga" atklāja, ka, apejot konkurenci, viens uzņēmējs tiek pie "Latvijas valsts mežu" papīrmalkas, ko pārdot tālāk uz ārzemēm. Lai novērstu aizdomas, valsts kapitālsabiedrības padome pasūtīja auditu, taču to sabiedrībai nerādīja. "Nekā personīga" tiesas ceļā šo auditu izdevies iegūt.

Ap 30 procentiem visas koksnes, ko iegūst cirsmās, skaitās mazvērtīga. Tās ir koku galotnes un zari. Tos neizmanto ne būvniecībā, ne mēbeļu ražošanā. Resnākā ir papīrmalka, pārējais - malka. Papīrmalku izmanto celulozes ražošanai, malku - šķeldai. Abas daļas vajadzīgas granulu un kokskaidu plātņu ražotājiem un tās ir ļoti pieprasītas, skaidro raidījums.

Latvijas uzņēmumiem bija grūti konkurēt ar skandināviem par iepirkuma cenām, tāpēc Zemkopības ministrija "Latvijas valsts mežiem" uzdeva ierobežot klientu loku, kas var pirkt šo vērtīgo produktu- tiem bija jābūt Latvijas uzņēmumiem, kas koksni pārstrādā Latvijā.

2016. gadā "Latvijas valsts meži" nolēma papīrmalku un malku atsevišķi vairs netirgot, to apvienoja vienā produktā, ko nosauca par "tehnoloģisko koksni". Taču, kā skaidro "Nekā personīga", tas pavēra jaunu ceļu pārpircējiem.

"Nekā personīga" pētījums 2020. gadā atklāja, ka vismaz diviem no "Latvijas valsts mežu" tehnoloģiskās koksnes pircējiem - "Pata" un "Pata Board" - pārstrādes rūpnīcu nebija. Pavadzīmes un "Nekā personīga" fiksētie video liecināja, ka šo uzņēmumu nosolīto koksni "Latvijas valsts meži" nogādāja tieši ostās, no kurienes to privātie uzņēmumi to eksportēja jau kā papīrmalku.

2018. gadā, kad papīrmalkas cena sasniedza desmitgades rekordu, "Pata Board" saņēma vairāk nekā piekto daļu visos valsts mežos saražotās tehnoloģiskās koksnes apjoma vismaz 12 miljonu eiro vērtībā. To tālāk par gandrīz dubultu cenu pārdeva skandināvu celulozes rūpnīcām.

"Latvijas Valsts meži" tolaik kategoriski noliedza, ka tā pārdošanas politikā būtu kādas problēmas. Uzņēmums turējās pie apgalvojuma, ka tehnoloģiskā koksne nav papīrmalka. Atbildīgā Zemkopības ministrijas ierēdņa Arvīda Ozola un "Latvijas valsts mežu" padomes priekšsēdētāja Jurģa Jansona nostāja bija, ka, ja ir pārkāpums, lai izmeklē policija.

Skandāls tomēr nenorima, padome sasauca preses konferenci, un paziņoja, ka pasūtījusi neatkarīgu auditu advokātu birojam "Sorainen". Audits bija gatavs dažu mēnešu laikā, bet padome to nesaskaņoja. Tā pasūtīja vēl divus ziņojumus - advokātu birojam "Deloitte" un advokātam Jānim Kārkliņam. Pēc šo auditu saņemšanas 2020. gada nogalē LVM preses konferencē informēja, ka nekādi pārkāpumi uzņēmuma rīcībā nav konstatēti.

"Nekā personīga" lūdza iespēju iepazīties ar pirmo -"Sorainen" auditu, bet saņēma atteikumu. Zemkopības ministrija un tās kapitālsabiedrība “Latvijas valsts meži” apgalvoja, ka audits satur komercnoslēpumu. 2021. gada janvārī raidījums vērsās administratīvajā tiesā, prasot izsniegt “Sorainen” auditu un līgumos ar “Deloitte” un Jāni Kārkliņu ietvertos darba uzdevumus (informācijas prasīšanas brīdī nebija zināms, ka pārējie divi ziņojumi ir pabeigti).

Šī gada februārī Administratīvā rajona tiesa lēma, ka Zemkopības ministrijai prasītie dokumenti ir jāizsniedz. Ne ministrija, ne "Latvijas valsts meži" to neapstrīdēja. To izdarīja advokāts Jānis Kārkliņš. Oktobrī Augstākā tiesa nosprieda, ka daļā par auditu spriedums paliek spēkā.

Šonedēļ "Nekā personīga" saņēma "Sorainen" ziņojumu, kurā izvērtēta "Latvijas valsts mežu" apaļkoku pārdošanas procesa atbilstība likumiem un noteikumiem, kas regulē uzņēmuma darbu. Atšķirībā no ministrijas un "Latvijas valsts mežu" apgalvotā, ka nekādi pārkāpumi nav atrasti, dokumentā uzskaitītas būtiskas neatbilstības un riski.

"Latvijas valsts meži" 2015. gada septembrī apstiprināja kritērijus uzņēmumiem, ar kuriem drīkst slēgt līgumus par tehnoloģiskās koksnes piegādēm. Mēnesi vēlāk uzņēmuma apaļkoku pārdošanas komisija par atbilstošām atzina vairākas firmas, kas šiem kritērijiem neatbilda. 2018. gada nogalē visi noslēgtie līgumi tika pagarināti, tajā skaitā ar uzņēmumiem, kas neatbilda kritērijiem, proti, tiem joprojām nebija ražotnes.

"Nekā personīga" jau stāstīja, ka "Pata Board" pie Valmieras grasījās celt kokskaidu plātņu rūpnīcu, bet projekts apturēts, jo rūpnīcas celšanas vietā atrasti no Otrā pasaules kara palikuši spridzekļi. 2018. gadā, kad “Latvijas valsts meži” pagarināja līgumu, jau bija zināms, ka tuvākajos gados rūpnīca netaps.

Valsts meži apgalvo, ka tagad prakse mainīta un kopš šī gada sākuma tehnoloģisko koksni piegādā tikai tiem, kam ir jau strādājošas ražotnes.