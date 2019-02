Pirmie tūristi Rīgā apmetās toreizējā viesnīcā "Rīga". Viesnīcu apkalpoja jau pieminētā "Intūrista" Rīgas nodaļa. Ārzemju tūristi ieradās organizētās grupās, kurām bija "piestiprināti" nodaļas gidi. Pamazām parādījās arī t.s. etniskais tūrisms, proti, ārzemju latvieši, un VDK, protams, emigrantu aprindas ļoti interesēja.

Šķiet, pirmā nelielā ārzemju latviešu grupa ieradās 1961. gadā, bet kopumā – ja runājam par septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem – šis trimdas latviešu skaits procentuāli pret kopējo ārzemju tūristu skaitu nesasniedza pat desmit procentus. Šis skaits lielā mērā ir saistīts ar VDK spējām nodrošināt šo tūristu uzraudzīšanu.

Tu minēji VDK virsniekus, savukārt VDK ziņotāji varēja būt šveicari, bārmeņi, istabenes viesnīcā, un ir priekšstats, ka, ja cilvēks strādāja šādā postenī, tad viņš gandrīz neizbēgami bija VDK ziņotājs vai kaut kādā saskarsmē ar "čeku".

Lai atbildētu uz jautājumu, man vispirms nedaudz jāpasaka par "Intūrista" Rīgas nodaļas izaugsmi. Sešdesmitajos – septiņdesmitajos gados tā atrodas jau pieminētajā viesnīcā "Rīga" un vēl ir samērā neliela organizācija. Savukārt 1979. gadā, kad viesus sāk uzņemt toreizējā viesnīca "Latvija", tad apmēri jau kļūst pavisam citi. Saistībā ar VDK kartotēku "atvēršanu" – ja mēs paskatāmies darbinieku sarakstus, piemēram, 1970., 1980., 1989. gadā, un šos sarakstus salīdzinām ar VDK kartotēku, tad jāsecina, ka neatbilst īstenībai priekšstats, ka visi viesnīcā apkalpojošā sfērā strādājošie bija VDK ziņotāji.

Piemēram, 1980. gadā notika Olimpiskās spēles Maskavā. "Intūrista" rīcībā uz Maskavu tika nosūtīti pieci oficianti no viesnīcas "Latvija". No šiem pieciem VDK aģents bija viens. Tajā pašā 1980. gadā divas istabeņu grupas, kopā 31 cilvēks, tika nosūtītas tālākām apmācībām, un neviena no šīm istabenēm nebija VDK aģente.

Ja mēs skatāmies 1989. gadu, kad viesnīcas "Latvija" komplekss svin desmitgadi, redzam cilvēku kopumu, kurus direkcija apbalvo, acīmredzot, par kādiem nopelniem. Ir divi saraksti. Vienā – 103 cilvēki, kuri ir ar visdažādākajām profesijām (istabenes, bārmeņi utt.), un no viņiem tikai trīs ir aģenti, turklāt no šiem trim divi kļuva par aģentiem pēc 1989. gada. Respektīvi, faktiski ir viens aģents no 103 darbiniekiem. Un tad ir saraksts ar 60 cilvēkiem, kuri dabūja vienkārši goda rakstus, un šajā grupā aģenti ir tikai divi.

Lai būtu priekšstats par to, cik vispār liela šī organizācija bija, tad jāmin, ka astoņdesmito gadu sākumā tajā strādāja apmēram tūkstotis. Mūs visvairāk var interesēt tie, kuri tieši strādāja ar ārzemju tūristu grupām – gidi un t.s. tūrisma instruktori. Un mēs redzam, ka, piemēram, 1980. gadā administratīvajā pārvaldē strādāja deviņi cilvēki, no kuriem aģenti bija divi, gidu – tulku nodaļā strādāja 28 personas un no tām 10 bija aģenti. Apkalpošanas nodaļā strādāja 20 personas, no kurām divi bija aģenti.

Tas gan ir interpretācijas jautājums – vai tevis minētais aģentu skaits ir mazs vai ievērojams, tomēr mans jautājums būtu cits. Ja pieņemam, ka, jā, istabenei vai bārmenim nebija jābūt VDK ziņotājam, bet skaidrs, ka viņi labi apzinājās, kādā vietā un valstī strādā, tātad bija lojāli, tad kas, tavuprāt, bija cilvēki, kurus tomēr uzskatīja par vajadzīgu savervēt tieši aģentu darbam?

Te jārunā par divām tēmām. Viena ir šie gidi, kuriem jebkurā gadījumā pēc katras ekskursijas ar ārzemju tūristiem bija jāraksta atskaite, un gidi varēja nezināt, kurš konkrēti šīs atskaites lasa. Es domāju, ka viņi zināja gan, bet tā, kā saka, vairs nebija viņu darīšana. Atskaites varēja būt detalizētākas, mazāk detalizētas, bet principā tieši šīs atskaites bija pamats tām atskaitēm, ko "Intūrista" Rīgas nodaļas vadība tālāk sūtīja gan VDK gan Centrālkomitejai, Ministru padomei...

Otra tēma ir istabenes, portjē, bārmeņi un šāda veida darbinieki. Tātad kartotēkā mēs redzam, ka šajā grupā aģenti ir daži. Acīmredzot, lai pārraugošā sistēma labi strādātu, pietika ar dažiem cilvēkiem tā sauktajās atslēgas pozīcijās, lai VDK darbinieks varētu, piemēram, iekļūt viņu interesējošā viesnīcas numuriņā.

Vai VDK ķērās arī pie aktīvākām metodēm – ne tikai ārzemju tūristu uzraudzīšanas? Nesmejies, bet kā "spiegu filmās" – sakompromitē to kapitālisma pārstāvi, lai piedāvātu sadarboties, piesūta viņam daiļo dzimumu un tādā garā?

Dokumentos, ko esmu lasījusi, šādu ziņu nav, bet esmu runājusi, piemēram, ar vienu cilvēku, kurš savulaik strādāja "Intūrista" Rīgas nodaļā vadošā amatā, un viņš par šāda veida gadījumiem stāstīja. Un tas apliecina, ka vēsturniekiem ir svarīgi strādāt ne tikai ar dokumentiem, bet cilvēkiem, laika biedriem, kuru mutvārdu liecības ir vērts piefiksēt.

Starp citu, jaunākām paaudzēm varētu būt interesanti uzzināt, kur tolaik vispār vadāja ārzemju tūristu grupas? Uz Siguldu?

Vietu, kas ārvalstu tūristiem bija vispār pieejamas, skaits mainījās laika gaitā. Bet skaidrs, ka ekskursiju programmu mērķis zināmā mērā bija nodrošināt, lai ārzemju tūristiem būtu mazāk pašiem brīva laika.

Viena no populārākajām apmeklējumu vietām bija zvejnieku kolhozi, arī "Ādaži", kur viņiem varēja pastāstīt par "sociālistiskās celtniecības sasniegumiem". PSRS tēla spodrināšana bija pašsaprotams uzdevums. Kādā sēdē jau sešdesmito gadu sākumā viens no Centrālkomitejas cilvēkiem teica, ka ārzemju tūristi ir "šķiru cīņas arēna".