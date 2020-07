Marijas un Čaka ielu remontēs par 3,72 miljoniem; līdz 18. novembrim ierobežos satiksmi

Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no 8. jūlija līdz 18. novembrim tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Marijas un Aleksandra Čaka ielā, posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, portāls “Delfi” uzzināja Rīgas pašvaldībā.

Rīgas domes Satiksmes departamentā portāls "Delfi" uzzināja, ka šobrīd uzsākti sagatavošanās darbi, lai jau drīzumā varētu uzsākt remontdarbus visā Aleksandra Čaka ielas un Marijas ielas garumā.

Remontdarbi tiks organizēti divos posmos. Šajā būvniecības sezonā ielai visā garumā pilnībā tiks atjaunots brauktuves asfaltbetona segums, kas savu mūžu nokalpojis un ir sliktā tehniskā stāvoklī.

Arī ietvēm pilnībā tiks nomainīts segums, ieklājot dažādu krāsu bruģakmeni. Tādējādi padarot ielu pievilcīgāku un, kas kalpos, kā ielas dizaina elements.

Savukārt otrajā posmā, nākamajā būvniecības sezonā, veiks ielas labiekārtošanu visā tās garumā. Ielā tiks iestādīti koki, labiekārtota ar velostatīviem, soliņiem, puķu kastēm, padarot ielu daudz pievilcīgāku un pieejamāku.

Būvdarbi tiks uzsākti Aleksandra Čaka un Marijas ielas kreisajā pusē virzienā no centra. Ielas remontdarbu laikā gājējiem, velobraucējiem un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Vispirms tiks uzsākta ietves apmaļu demontāža un jaunu uzstādīšana ielas kreisajā pusē virzienā no centra. Remontdarbu laikā gājēju ietve tiks sašaurināta.

Arī autovadītājiem jārēķinās ar neērtībām, jo remontdarbu laikā, virzienā no centra, būs brauktuves sašaurinājums un satiksme tiks organizēta tikai pa vienu joslu.

Ietvju seguma nomaiņas laikā gājējiem tiks nodrošināta pārvietošanās uz brauktuves pa tuneli, kurš būs nodalīts no abām pusēm ar barjerām.

Satiksmes departamenta speciālisti norādījuši, ka remontdarbu laikā satiksmes dalībnieki un vietējie iedzīvotāji var saskarties ar satiksmes apgrūtinājumiem un ierobežojumiem.

Departaments aicina ar izpratni izturēties pret ieviestajiem ierobežojumiem un ievērot satiksmes organizācijas kārtību, kā arī laicīgi plānot savu ikdienas maršrutu, rēķinoties ar satiksmes ierobežojumiem, un, ja tas iespējams, izvēloties citu ikdienas maršrutu.

Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, transportlīdzekļu kustības organizāciju ar satiksmes regulētājiem vai luksoforiem, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajos ielu posmos, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Pēc Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) datiem, Rīgas domes Satiksmes departamenta izsludinātajā konkursā par seguma atjaunošanu Marijas ielā un Aleksandra Čaka ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai bija saņemti trīs piedāvājumi, no kuriem AS "A.C.B." piedāvājums atzīts par izdevīgāko. Kopējā paredzamā līgumcena ir 3 717 397 eiro.

Ceļu būvnieks AS "A.C.B." apvieno 16 ceļu un tiltu būvniecības, rekonstrukcijas un būvniecības izejmateriālu ražošanas uzņēmumus: "A.C.B.", "8.CBR", "ACB Betons", "Ceļdaris", "Ceļi un tilti", "Mobil asfalts", "Salenieku bloks", "Bitumen Logistic", "Akmenskalnu karjers", "Kalnupaugas", "Pauga", "Cīruļu kalns", "Karjers Paugas", "DH3", "Viadukts" un "SMP Būve".

Izveidot velojoslas ielas atjaunošanas projekts neparedz, jo to ierīkošanai būtu nepieciešama ielas pārbūve, sašaurinot ietvi, iepriekš vēstīja aģentūra LETA.

Pēc seguma atjaunošanas uz ielas plānots veikt labiekārtošanas darbus ar velostatīvu izbūvi, soliņiem un zaļās zonas labiekārtošanu, kas gan notiks tikai nākamgad. Labiekārtošanas laikā plānots iestādīt kokus, piemēram, uz Aleksandra Čaka ielas sadalošās joslas no Ērgļu ielas līdz Pērnavas ielai.

Seguma atjaunošanas laikā brauktuvei tiks atjaunots asfaltbetona segums, ietvēm nomainīs nolietoto asfaltbetona virskārtu pret bruģakmeņiem, kā arī tiks atjaunotas brauktuves apmales, nomainītas komunikāciju aku lūkas un uzklāts jauns ceļa horizontālais apzīmējums, saglabājot līdzšinējo ielas ģeometriju.

Jau vēstīts, ka Rīgā paredzēti vairāku ielu remonti.