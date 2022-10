Mazāk pārkāpumu no pulksten 3 līdz 7.59; Rīgā analizē taupības ietekmi uz noziedzību

Saistībā ar Rīgas energoresursu taupības pasākumiem domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (K) jau iepriekš norādījusi, ka jautājumi, kas skar apgaismojuma pilnīgu izslēgšanu vai samazināšanu, ir tiešā veidā saistīti ar drošības aspektiem, līdz ar to domei ir obligāts pienākums būt ciešā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju (RPP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis jautājums vairākkārtīgi ir apspriests arī Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja, kuru vada Ozola. Arī RPP portālam "Delfi" apstiprina, ka komitejā vērtēti policijā reģistrētie notikumi naktīs pēdējo trīs gadu periodā.

Tādējādi, kā portālam "Delfi" skaidro Ozolas biroja vadītāja Hildegarde Graumane, radītas divas alternatīvas apgaismojuma izslēgšanai. Pirmā – ieslēgt ielu apgaismojumu 15 minūtes vēlāk un izslēgt 15 minūtes ātrāk, savukārt otrā – ielu apgaismojuma izslēgšana darba dienu naktīs no pulksten 3 līdz 4.

Lai izvērtētu optimālo diennakts laiku arī no drošības viedokļa, RPP, balstoties uz datiem un pieredzi, piedāvājusi konkrētus risinājumus. Policija apkopojusi datus par dažāda veida pārkāpumiem Rīgā, tostarp Valsts policijas fiksētajiem.

Detalizētāk dati esot analizēti laikposmā no 2020. gada līdz 2022. gada augustam. No veikto pārkāpumu datiem konkrētāk skatītas ielas, kurās tie tika veikti, un laika periods, kurā tika fiksēts pārkāpums. Pēc apkopotajiem datiem secināms, ka mazāks pārkāpumu skaits fiksēts laikā no pulksten 3 līdz 7.59.

Tāpat esot novērojams, ka pārkāpumu skaits ir mazāks darba dienu vakaros, bet brīvdienās šajā laika periodā tas pieaug.

Arī RPP apstiprina, ka pēc pulksten 3 ir ievērojams notikumu samazinājums. Ņemot vērā, ka ap pulksten 3 līdz 4 notikumu skaits samazinās, šo vienu stundu (no pulksten 3 līdz 4) gaismu varētu slēgt ārā, un tas būtiski neietekmētu drošības riskus pilsētā.

Vienīgie riski, kas šādā gadījumā varētu pastāvēt ir tad, ja ir salīdzinoši aktīva gājēju un automašīnu satiksme. Proti, tumsā gājēju ir daudz grūtāk pamanīt, tādēļ tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc nedēļas nogalēs gaisma tiek saglabāta un slēgta darba dienu naktīs.

Tāpat RPP aicina iedzīvotājus ne tikai laikā no pulksten 3 līdz 4, bet arī kopumā tumšajā laikā izmantot atstarotājos, it īpaši nomaļākās vietās, kur ir sliktāks apgaismojums.

"Mēs arī turpmāk sekosim līdzi notikumiem, un, ja tiks konstatēts, ka rodas kādi jauni riski, kurus nevarēja paredzēt, tad par to informēsim pašvaldību," piebilst RPP pārstāvis Toms Sadovskis.

Kā ziņots, ņemot vērā augstās energoresursu cenas un to, ka tās saglabāsies augstas arī nākamajos mēnešos, Rīgas mērs Mārtiņš Staķis izdevis rīkojumu visās pašvaldības iestādēs ieviest energoefektivitātes pasākumus, būtiski samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu.

Rīgas enerģētikas aģentūrai un pašvaldības aģentūrai "Rīgas gaisma" bija uzdots sagatavot priekšlikumus ielu apgaismojuma, fasāžu apgaismojuma, dārzu, parku un citu līdzīgu objektu enerģijas patēriņa samazināšanai 15% apmērā.