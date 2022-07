Mazina birokrātiju Ukrainas bēgļu izmitināšanai valsts īpašumā esošās ēkās

Otrdien, 5. jūlijā, Ministru kabinets pieņēma grozījums noteikumos par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, ar kuriem paredzēts, ka, izmantojot valsts īpašumā esošo ēku Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, par to varēs neiekasēt maksu, kā citkārt noteikts ārējo normatīvo aktu noteiktajā cenrādī.

Iekšlietu ministrijā (IeM) portālu "Delfi" informēja, ka turpmāk, sniedzot izmitināšanas un ar to saistītos pakalpojumus Ukrainas civiliedzīvotājiem, nepiemēros Ministru kabineta noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžiem.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums paredz, ka personai, kurai nav iespējams konstatēt personas atbilstību Ukrainas civiliedzīvotāja statusam, vai personai, kura ceļo caur Latviju uz savas pilsonības valsti vai valsti, kurā tai ir tiesības uzturēties vai iegūt uzturēšanās atļauju, ir tiesības saņemt atbalstu.

IeM norādīja, ka joprojām pastāv komplicēta situācija attiecībā uz izmitināšanas vietu pieejamību minētajām personām. Lai risinātu šo jautājumu, tika apzināta iespēja izmitināt šīs personas valsts īpašumā esošo ēku dzīvojamās telpās, kuru īres maksa ir apstiprināta ar Ministru kabineta noteikumos.

Lai ievērotu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, bija nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos, paredzot izņēmumu par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžos noteikto.

"Tas pamatojams ar to, ka, izskatot attiecīgus Ministru kabineta noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžiem, tiek atsevišķi izdalīti maksas pakalpojumi, kas saistīti ar izmitināšanu, piemēram, par veļas mašīnas, dušas, gultas veļas izmantošanu. Līdz ar to ir būtiski arī par šiem ar izmitināšanu saistītajiem pakalpojumiem nepiemērot maksu, tādējādi novēršot situāciju, ka pati izmitināšana ir bez maksas, bet ar to saistītie pakalpojumi, bez kuriem izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana būtu nepilnīga, ir par maksu," skaidroja IeM.

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu pasākumus atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri finansē no valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem. Faktiskie izdevumi par izmitināšanu un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem tiks segti no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Vienlaikus ministrijā norādīja, ka nav nosakāms izņēmums attiecībā uz pašvaldībās pieņemtajiem cenrāžiem par izmitināšanu un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, jo likums "Par pašvaldībām" paredz, ka pašvaldības dome var noteikt maksu par pašvaldības dzīvojamā fonda īri. Līdz ar to izņēmuma noteikšana par pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas nepiemērošanu nav Ministru kabineta kompetencē, bet gan pašvaldību kompetencē.