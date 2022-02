Mediķu papildspēki turpinās palīdzēt Covid-19 krīzē; NBS būs nepieciešams sertifikāts

Covid-19 krīzes dēļ piesaistītais mediķu papildspēks vēl gadu varēs turpināt palīdzēt pandēmijā, savukārt Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) saglabās prasību darbiniekiem uzrādīt Covid-19 sertifikātu, paredz otrdien, 22. februārī, Ministru kabinetā atbalstītie grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stāsies spēkā pēc izmaiņu apstiprināšanas Saeimā.

Likumprojekta autore Tieslietu ministrija (TM) skaidroja, ka šā gada 28. februārī ir pēdējā diena, kad spēkā būs ar Covid-19 ierobežošanu izsludinātā ārkārtējā situācija. Ņemot vērā, ka no 1. marta vairs nebūs spēkā valdības izdotais rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, atsevišķi rīkojumā minētie epidemioloģiskās drošības pasākumi tiks iekļauti Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā.

Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu paredz, ka ārstniecības personai, kurai reģistrācijas termiņš reģistrā ir beidzies ne ilgāk kā piecus gadus, reģistrācijas termiņš profesijā tiek atjaunots uz ārkārtējās situācijas laiku, proti, līdz šā gada 28. februārim. Pašreizējā situācijā tas nozīmē, ka 1. martā iepriekš minētās ārstniecības personas zaudē savas prakses tiesības.

Tomēr, saglabājoties augstai saslimstībai ar Covid-19 infekciju un slimnīcu noslodzei, slimnīcām ir būtisks ik vienas ārstniecības personas profesionālais atbalsts. Līdz ar to svarīgi turpināt iesāktos pasākumus par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, reģistra atjaunošanu un sertifikāciju, it īpaši iesaistot Latviešu diasporas ārvalstīs pārstāvjus. Tāpēc no rīkojuma uz likumu tiek pārcelta norma, kas paredz reģistrā atjaunotām ārstniecības personām saglabāt prakses tiesības arī pēc 28. februāra, proti, uz gadu jeb līdz 2023. gada 28. februārim.

Savukārt, lai mazinātu cilvēkresursu trūkumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) un pēc iespējas spētu nodrošināt iedzīvotājiem atbilstošu pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko palīdzību, likumā saglabās NMPD uz ārkārtējās situācijas laiku doto iespēju, ka dienests var pieņemt darbā izdienas pensijā esošas ārstniecības personas. Kopš Izdienas likuma spēkā stāšanās 2016. gada 1. janvārī izdienas pensijā ir devušies 407 NMPD darbinieki, tostarp 298 ārstniecības personas.

Ar izmaiņām likumā arī paredzēts, ka NBS karavīriem un nodarbinātajiem civilajiem darbiniekiem būs jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Šāda kārtība ļaus NBS komandierim izvērtēt tos amatus bruņotajos spēkos, kuru izpildei prasība pēc derīga vakcinācijas sertifikāta ir kritiski svarīga.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā, no 14. līdz 20. februārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits samazinājies par 1,7%. Pēdējās septiņās dienās saglabājas pieaugums stacionētiem pacientiem, vidēji dienā slimnīcās nonākot 157 cilvēkiem (iepriekš 147), portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

SPKC norāda, ka par 1,7% palielinājies pacientu ar smagu slimības gaitu daudzums slimnīcās.

Vidēji dienā tika veikti 21 627 testi, savukārt vidēji dienā atklāti 9 617 jauni gadījumi. No visiem veiktajiem testiem 12% (18 717 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% (132 670 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 7% (4915 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 93% (62 407 inficētie) pārējā sabiedrības daļā.