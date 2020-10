Nākamgad Latvijas Institūtu pievienos LIAA

Nākamgad Latvijas Institūtu (LI) pievienos Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA), atzina LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Rožkalns stāstīja, ka Ārlietu ministrija (ĀM) nāca klajā ar priekšlikumu apvienot abas institūcijas, lai stiprinātu vienota valsts tēla ieviešanu.

Patlaban tiek gatavots konceptuāls ziņojumus Ministru kabinetam, kurā tiks piedāvāts lemt par abu institūciju apvienošanu. Plānots, ka LI varētu pievienot LIAA līdz nākamā gada jūnijam.

Apvienošanas rezultātā LIAA paspārnē tiks izveidots atsevišķs departaments, kas nodarbosies ar vienota valsts tēla jautājumiem. Departamentā kopumā būs 15 amata vietas, no kurām trīs aizpildīs esošie LI darbinieki, desmit - līdzšinējie LIAA darbinieki no dažādiem departamentiem, bet uz divām amata vietām plānots sludināt konkursu.

Vienlaikus Rožkalns atzina, ka LI un LIAA jau patlaban cieši sadarbojas, lai gatavotos dalībai nākamgad gaidāmajā starptautiskajā izstādē "Expo", kas norisināsies Dubaijā. "Tas būs viens no nākamā gada lielākajiem pasākumiem, kas būs laba platforma jaunā valsts tēla prezentēšanai," sacīja Rožkalns.

ĀM jau iepriekš norādīja, ka nepieciešams veidot efektīvu un vienotu Latvijas tēlu, kā arī panākt efektīvāku un lietderīgāku valsts budžeta līdzekļu izlietošanu valsts tēla aktivitātēm, tāpēc ir jāpilnveido valsts institūciju, kas ir iesaistītas Latvijas valsts tēla koordinēšanas jomā, funkciju sadalījums.

Pēc ĀM paustā, tas ir arī nepieciešams, lai panāktu Latvijas valsts tēla visu elementu, kā, piemēram, investīciju piesaiste, tūrisms, eksports, ārpolitika un drošība, sabiedrība, vēsture un kultūra, pilnvērtīgu savstarpējo sasaisti un mazinātu Latvijas valsts tēla kampaņu fragmentētas un savā starpā nesaskaņotas pieejas.

Ministrijā akcentēja, ka jau vairākus gadus tiek meklēti risinājumi, kā LI veiktās funkcijas visefektīvāk iekļaut vienota Latvijas tēla veidošanas centienos, vienlaikus nodrošinot līdz šim LI veikto funkciju un uzdevumu pārmantojamību, nepārtrauktību un attīstību.

"Tā kā gan LI, gan LIAA veic radniecīgas funkcijas, skaidra institucionālā sadarbība vai apvienošana ļautu optimizēt finanšu un administratīvos resursus un novērstu sadrumstalotu pieeju valsts zīmola tēla veidošanā. Tāpat abu institūciju apvienošana ļautu stiprināt konkurētspējīgas valsts identitātes izveidi un sekmētu veiksmīgu vienotā valsts tēla ieviešanas koordināciju," skaidroja ministrijā.

Ministru kabinets 29. septembrī uzdeva Ekonomikas ministrijai (EM) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) līdz šā gada beigām izstrādāt valsts ekonomiskā tēla mārketinga un ieviešanas plānu.

EM norādīja, ka patlaban Latvijā pastāv vairāki savstarpēji nesaistīti dažādu nozaru zīmoli, taču nav izveidots vienots valsts tēls, kura neesamība būtiski ietekmē Latvijas starptautisko konkurētspēju.

"Dažādas institūcijas darbības mērķu sasniegšanai starptautiskajā saziņā izmanto vairākus savstarpēji nesaistītus Latvijas identitāti raksturojošus zīmolus. 2020. gada sākumā tika identificēti vairāk nekā 24 virzieni (stratēģijas, zīmoli, kampaņas), kuros tiek atspoguļota Latvija. To vidū ir Satiksmes ministrijas veidotais zīmols "VIA Latvia", Tūrisma attīstības stratēģija "Latvia - Best enjoyed slowly", LIAA lietotais zīmols "Magnetic Latvia", kampaņa "#iamintrovert". Tā ietekmē veidojas neviennozīmīgs priekšstats par valsti un tās piedāvājumu un netiek nodrošināts efektīvs resursu izlietojums, īstenojot ar zīmolu popularitāti saistītas aktivitātes," norādīja EM.

Tāpat ministrijā atzina, ka līdz šim Latvijas tēla koordinēšanu vairāk saistīja ar Latvijas Institūta darbību, kas atrodas ārlietu ministra pārraudzībā, un kura mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti. "Šis darbs vairāk ir bijis vērsts uz Latvijas atpazīstamības veidošanu caur kultūras, vēstures un tradīciju prizmu, tomēr papildus kultūras aspektam ir jāizceļ Latvijas ekonomiskais potenciāls," pauda ministrijā.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) medijus informēja, ka Latviju starptautiskajā komunikācijā plānots pozicionēt kā radošuma lielvalsti. LIAA direktors Kaspars Rožkalns uzsvēra, ka, veidojot valsts tēlu, ir būtiski runāt par tiem Latvijas aspektiem, kuri ir interesanti un aktuāli pasaulē.

"Spilgtākais no šiem virzieniem ir radošums un spēja pielāgoties, kas ļauj pieņemt arvien jaunus izaicinājumus," sacīja Rožkalns.

Valdība uzdeva EM un LIAA sadarbībā ar ekspertiem līdz gada beigām sagatavot vienota valsts tēla mārketinga piedāvājumu un izstrādās tā ieviešanas plānu.

No EM sniegtās informācijas izriet, ka vienotā valsts tēla ieviešanai nepieciešams finansējums 2021. gadā ir 1,39 miljoni eiro, bet 2022. gadā un 2023.gadā - 1,36 miljoni eiro.

No minētās summas 2021. gadā 100 000 eiro plānots atvēlēt vietēja mēroga kampaņai, 450 000 eiro starptautiska mēroga kampaņai, savukārt administratīvajiem izdevumiem plānots atvēlēt 393 476 eiro.