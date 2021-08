Nākamnedēļ sāksies pieteikšanās pasta balsošanai Varakļānu un Rēzeknes novada domes vēlēšanās

Pirmdien, 2. augustā, sāksies pieteikšanās balsošanai pa pastu 11. septembra Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanās. Pieteikšanās ilgs līdz 12. augustam, portālu "Delfi" informēja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāve Laura Zaharova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tiesības pieteikties pasta balsošanai būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs un kuriem Rēzeknes novadā vai Varakļānu novadā bija reģistrēta dzīvesvieta vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas, proti, pirms šā gada 13. jūnija. Tāpat tiesības pieteikties balsošanai ir personām, kurām pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Lai izmantotu iespēju pieteikties balsošanai pa pastu vēlēšanu apgabalā, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, vēlētājam vispirms jāreģistrējas vēlēšanām Varakļānu novadā vai Rēzeknes novadā. To no 2. augusta varēs izdarīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā "Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa" vai, iesniedzot iesniegumu, jebkurā Varakļānu novada vai Rēzeknes novada dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm vēlētāji varēs e-pakalpojumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā, Centrālajā vēlēšanu komisijā, sūtot pieteikumu pa pastu vai e-pastu pasts@cvk.lv, iesniedzot iesniegumu iestādei valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi, kā arī kādā no 36 Latvijas Republikas pārstāvniecībām ārvalstīs, ierodoties personiski vai nosūtot pieteikumu pa pastu.

Sūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personiski, uz iesnieguma jābūt vēlētāja parakstam. Sūtot iesniegumu pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Ne vēlāk kā līdz 22. augustam Centrālā vēlēšanu komisija vēlētājam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi nosūtīs informāciju ar tīmekļvietnes adresi, kurā būs pieejami balsošanas materiāli.

Vēlētājam no visām vēlēšanu zīmēm būs jāizdrukā viena vēlēšanu zīme – tā, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru vēlas balsot. Vēlēšanu zīmi varēs atstāt negrozītu vai arī izdarīt tajā atzīmes – ar „+" atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, izsvītrot kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Lai nobalsotu, nepieciešamas divas aploksnes – viena mazāka, otra lielāka. Izvēlētā vēlēšanu zīme jāieliek pirmajā – mazākajā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un jāieliek lielākajā aploksnē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem. CVK aicina vēlētājus, kuri balsos pa pastu, balsošanai izvēlēties baltas krāsas aploksnes, tādējādi papildus parūpējoties par sava balsojuma aizklātumu.

Pasta aploksne jānosūta tās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kuras vēlēšanu apgabalā vēlētājs reģistrēts pašvaldību vēlēšanām. Uz pasta aploksnes jānorāda vēlēšanu komisijas adrese, kā arī vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs vēlētāju sarakstā, kas būs norādīts informācijā par to, kā noformēt pasta balsošanas sūtījumu. Uz aploksnes jāuzraksta, ka tajā ir vēlēšanu aploksne.

To, vai vēlētājs reģistrēts Varakļānu novada domes vai Rēzeknes novada domes vēlēšanām, no 31. jūlija varēs noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā vai no 2. augusta, zvanot pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.

Jau vēstīts, ka vēlēšanas abos novados noritēs pāris mēnešus vēlāk, nekā citos, jo Satversmes tiesa ar savu spriedumu par Satversmei neatbilstošu atzina Varakļānu pievienošanu Rēzeknes novadam. Lai izpildītu spriedumu, Saeima nolēma saglabāt atsevišķi esošo Varakļānu novadu, kuram nav reģionālas vai nacionālas nozīmes attīstības centra un ir tikai nepilni trīs tūkstoši iedzīvotāju.