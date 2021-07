Nākamnedēļ seniori vakcinēties bez iepriekšēja pieraksta varēs četros centros

Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā (Centrāltirgus ielā 3-1, ieeja no kanāla puses) no 26. jūlija līdz 1.augustam vakcinācija notiks ar "Pfizer/Biontech" vakcīnu.



Rīgas Kongresu namā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5) no 26. jūlija līdz 31. jūlijam vakcinācija notiks ar "Pfizer/Biontech" vakcīnu.



"Atta" centrā (Krasta ielā 60) vakcinācija notiks ar "Pfizer/Biontech" un "Moderna" vakcīnām no 26., 27., 28. jūlijā un 30. jūlijā.



Rīgas Dzemdību namā (Miera ielā 45) seniori bez iepriekšēja pieraksta var saņemt "Pfizer/Biontech" vakcīnu darba dienās no plkst. 10-12.



No plkst. 13.00 līdz 17.30 Rīgas Kongresu namā un Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā turpinās iedzīvotāju vakcinācija pēc "brīvās rindas" principa. Vakcinācija notiks ar "Pfizer/Biontech" vakcīnu.