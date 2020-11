Pagājušajā nedēļā pasaules medijus pāršalca Pasaules veselības organizācijas (PVO) paziņojums, ka tā neiesaka hospitalizēto Covid-19 pacientu ārstēšanā pielietot remdesivīru saturošas zāles "Veklury", taču tas nenozīmē, ka tās nu ir izņemtas no aprites un ar tām vairs neārstē slimniekus ne Latvijā, ne citās valstīs. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) zāļu aprakstu un indikācijas, kam zāles paredzētas, pagaidām nav mainījusi un ir pieprasījusi pilnus "Solidarity" pētījuma datus gan no PVO, gan no "Veklury" reģistrācijas īpašnieka, portāls "Delfi" uzzināja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Jau vēstījām, ka novembra sākumā sākta remdesivīru saturošo zāļu "Veklury" piegāde Latvijas slimnīcām, kurās ārstē Covid-19 pacientus. Atbilstoši noslēgtajam līgumam oktobrī Latvija saņems 800 "Veklury" devas, savukārt novembrī un decembrī – pa 1025 devām katru mēnesi. Tiesa gan, oktobra partija Latvijā nonāca tikai 3. novembrī.

PVO paziņojuma argumentācija ir šāda: pierādījumi liecina, ka šīm zālēm nav nozīmīgas ietekmes uz pacientu mirstību, mehāniskās ventilācijas nepieciešamību, klīnisko uzlabojumu laiku un uz citiem pacientiem būtiskiem rezultātiem. Neesot pietiekami daudz pierādījumu, lai atbalstītu šo zāļu lietošanu, paziņojumā norādīja PVO. izskanējušas arī ziņas, ka PVO ieskatā, nav arī izslēgta iespēja, ka remdesivīra izmantošana var nodarīt kaitējumu.

Kā portālam "Delfi" skaidroja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) sabiedrisko attiecību pārstāve Ilga Namniece komentāros ir lakoniska, vien norāda, ka šīs zāles tiek dotas saskaņā ar zāļu aprakstu. "Mūsu ārsti seko aktuālajai informācijai un starptautiskiem pētījumiem par Covid-19 ārstniecību. Ievērojam PVO vadlīnijas un rekomendācijas. Latvijas Covid-19 pacientiem šīs zāles (ar aktīvo vielu remdesivīru) tiek indicētas saskaņā ar zāļu aprakstā minētajām vadlīnijām.