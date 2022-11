Nav pamata bažām par vēlēšanu rezultātu ietekmēšanu, uzsver CVK

"Ņemot vērā publiski izskanējušos pieņēmumus, vēlamies uzsvērt, ka nav pamata bažām par to, ka kādi vēlēšanu rezultāti varētu būt tikuši viltoti vai ietekmēti," informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK).

Jau vēstīts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pagājušajā nedēļā aizturēja CVK priekšsēdētāju Kristīni Bērziņu. KNAB lūdzis Saeimai nodrošināt viņas atstādināšanu no amata. Saeimai drīzumā vajadzētu lemt par jauno CVK sastāvu, un Bērziņa jau ir paziņojusi, ka uz otru termiņu vadītājas amatā pretendēt nevēlas.

Tāpat portāls "Delfi" jau rakstīja, ka KNAB otrdien iepriekš sāktā kriminālprocesā veicis procesuālās darbības informācijas tehnoloģiju uzņēmumā "SOAAR", kas pēdējos gados uzvarējis apjomīgos CVK un citu valsts iestāžu iepirkumos.

Šajā kriminālprocesā figurē desmit cilvēki, pavēstījis KNAB.

Saistībā ar kriminālprocesu KNAB ir sazinājies arī ar CVK, pagājušajā nedēļā atklāja komisijas pārstāvji. CVK tad uzsvēra, ka neesot tiesīgi sniegt plašākus komentārus par izmeklēšanu.

Pirmdien CVK paziņojumā pauda, ka vēlēšanās drošības pasākumi ir komplekss process un skar dažādus vēlēšanu rīkošanas aspektus. Balsu skaitīšanas un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas procedūras ir stingri noteiktas normatīvajos aktos.

"Vēršam uzmanību, ka Latvijā vēlēšanās izmantotā vēlēšanu zīmju skenēšana tiek uzraudzīta no vēlēšanu iecirkņu komisijas un novērotāju puses, līdz ar to nekāda ietekmēšana caur informācijas tehnoloģijām nav iespējama," informē CVK.

Kā veic zīmju skenēšanu

Izmantojot zīmju skenēšanu, tāpat vispirms ar rokām tiek saskaitīts par katru kandidātu sarakstu nodotais balsu skaits. Iecirkņa komisija un novērotāji salīdzina lietojumprogrammas balsu skaitīšanas rezultātu un vēlēšanu komisijas skaitīšanas rezultātu. Pēc tam lietojumprogrammā apskata katru ieskenēto zīmi un pieskata kandidātiem izdarītās atzīmes "+" vai svītrojumus.

CVK uzsver, ka skenēšanai uz ekrāniem seko līdzi vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi un novērotāji.

Vēlēšanu iecirkņos tiek aizpildīts elektronisks vēlēšanu gaitas žurnāls, kurā tiek protokolēta vēlēšanu norise un balsu skaitīšana. IT sistēmai, kurā tiek pildīts vēlēšanu gaitas žurnāls, tiek veikti auditācijas pieraksti.

Vēlēšanu vadības sistēmā ietilpst tādas funkcionalitātes kā:

deputātu kandidātu sarakstu sagatavošana,

deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana un publicēšana,

vēlēšanu zīmju datorlasāmu maketu sagatavošana,

vēlēšanu zīmju skenēšana,

vēlēšanu rezultātu apkopošana, dokumentēšana un publicēšana,

vēlēšanu gaitas dokumentēšana un pārraudzība visos līmeņos - CVK, pašvaldību vēlēšanu komisijās un vēlēšanu iecirkņu komisijās.

Pakalpojuma sniedzējam, kas sistēmu izstrādā vai apkalpo, ir jāatbilst noteiktām drošības prasībām. Līdz ar to pakalpojumu var nodrošināt tikai tie pakalpojumu sniedzēji, kas pārbaudīti pie drošības iestādēm un saņēmuši pozitīvu atzinumu.

Vēlēšanu rīkošana nav iedomājama bez datu drošības prasību ievērošanas. Sistēmas uzraudzību nodrošina valsts drošības iestādes un tai tiek veikti neatkarīgu IT uzņēmumu drošības testi, lai identificētu un novērstu drošības ievainojamības.

Vēlēšanu IT sistēmu iegādei tiek pielietotas Publisko iepirkumu likuma procedūras.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Saeimā tuvākajās dienās plānots pieņemt lēmumu saistībā ar KNAB lūgumu atstādināt no amata Bērziņu. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) norādīja, ka ir informēts par "situāciju", kā arī informējis par to parlamenta Prezidiju.