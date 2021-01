Nav pamata domāt par Covid-19 ierobežojumu mīkstināšanu, uzskata Kariņš (plkst. 19.15)

Nav pamata domāt, ka valdība, šonedēļ izskatot Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu turpināšanu pēc 25. janvāra, kā tas noteikts pašlaik, varētu īpaši mīkstināt vai radikāli mainīt ierobežojumus, pirmdien pēc koalīcijas partiju sanāksmes sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Koalīcijas partneri pirmdien sanāksmē uzklausījuši veselības ministra ziņojumu par situāciju, un šonedēļ Ministru kabinets diskutēs un pieņems lēmumus par tālāko rīcību, kas notiks pēc 25. janvāra, tajā skaitā arī par to, kādi būs vai nebūs dažādi ierobežojumi, sacīja Kariņš, piebilstot, ka šie nav jautājumi, ko koalīcijas partneri tiešā veidā izlemj politiskā diskusijā sadarbības sanāksmē.

Kariņš uzsvēra, ka šonedēļ Ministru kabinetā no finanšu ministra vadītās darba grupas, kas vērtē atbalsta pasākumus ekonomikai, vēl sagaida, kā varētu atbalsta loku paplašināt, aptverot vēl lielāku sabiedrības un uzņēmumu loku, kuri cieš Covid-19 ierobežojumu dēļ, bet kuriem vēl nav bijuši pieejami atbalsta instrumenti. "Mēs meklēsim, kā paplašināt atbalstu," solīja premjers.

Valdības vadītājs atgādināja, ka ekonomikas atbalsta pasākumi jau pagarināti līdz 30. jūnijam, kā arī palielināts no 330 eiro uz 500 eiro minimālais dīkstāves pabalsts, pagājušā nedēļā nolemts padziļināt atbalstu, dubultojot uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu subsīdijām pieejamo apjomu.

Atbildot uz žurnālistu jautājumu par šonedēļ gaidāmiem valdības lēmumiem attiecībā uz Covid-19 izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem, Ministru prezidents atgādināja, ka otrdienās valdības un Krīzes vadības padomes sēdē tiek uzklausīti speciālistu ziņojumi par situāciju un valdība "idejiski vienojas" par to, kādus lēmumus vajadzētu izstrādāt līdz galam un pieņemt ceturtdien.

"Šodien mēs no veselības ministra neuzklausījām vēl piedāvājumu, kas būtu jādara, bet ļoti skaidru un skaudru aprakstu par situāciju, kāda viņa ir. Viņa apraksts gan par slimnīcām, gan saslimšanas tendencēm skaidri liecina, ka šobrīd nav nekāda pamata domāt, ka valdība varētu īpaši mīkstināt vai radikāli mainīt kopējos ierobežojumus," teica Kariņš.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) arī ļoti skaidri uzsvēris, ka "mēs šobrīd nekādi nevaram atļauties jebkāda veida saslimstības pieaugumu", valdošās koalīcijas partneru sadarbības sanāksmē dzirdēto atstāstīja Kariņš.

"Mēs, iespējams, sākam agrīnā stadijā novērot parādību, ka situācija stabilizējas, bet mums ar stabilizāciju vien nepietiek. Mums ir jāpanāk saslimstības samazināšana. Mēs esam redzējuši Eiropā valstis, kā piemēram, Īrija, kas ar dažāda veida ierobežojumiem bija ļoti labi uzveikusi Covid-19 uzliesmojumu, un viņiem pirms Ziemassvētkiem bija zemākais saslimšanas līmenis visu Eiropas valstu vidū, pat zem Somijas. Tad uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu viņi atcēla savus ierobežojumus, un rezultātā viņi divu trīs nedēļu laikā ar ģeometrisku progresiju kļuvuši par vienu no Eiropas līderiem saslimstībā ar Covid-19," norādīja valdības vadītājs.

Kariņš piebilda, ka ir skaidrs, ka šī slimība ir bīstama un ka valstīs, kur atceļ ierobežojumus, vērojams straujš pieaugums. "Mēs nekādu, pat mazu, mērenu pieaugumu nevaram atļauties. Mums ir jāsamazina kopējā līkne," uzsvēra Ministri prezidents.

Jau vēstīts, ka pēdējā diennaktī veikti 3423 Covid-19 testi, reģistrēti 244 jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saņemti ziņojumi par pieciem mirušajiem: divi cilvēki 65-75 gadu vecumā, divi 75-85 gadu vecumā, viens cilvēks 85-90 gadu vecumā. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 7,1% Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 55 908 cilvēki.

Jau ziņots, ka, izvērtējot aktuālos epidemioloģiskos datus Latvijā pret iepriekšējo nedēļu, var novērot, ka drošības pasākumi ir palīdzējuši nedaudz stabilizēt situāciju, taču saslimstība ar Covid-19 joprojām ir augsta. Saslimstība gan nav mazinājusies bērnu vidū, neskatoties uz to, ka viņi jau vairākas nedēļas neapmeklē skolu klātienē, skaidroja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Centrā norādīja, ka aizvadītajā nedēļā tika atklāti kopumā 6096 jauni inficēšanās gadījumi (pirms septiņām dienām – 7071) jeb vidēji 871 jaunatklāts gadījums dienā (pirms septiņām dienām – vidēji 1010 gadījumi dienā). Aizvadītajā nedēļā tika veikti kopumā 72 045 testi (par 3801 testu mazāk nekā nedēļu iepriekš), un pozitīvo testu īpatsvars bija 8,5% (pirms septiņām dienām – 9,3%). Veikto Covid-19 testu skaita dinamika samazinājusies par 5%, vidēji dienā veikti 10 292 testi (pirms septiņām dienām – 10 835 testi).

Saslimstība nav mazinājusies bērnu vidū, neskatoties uz to, ka viņi jau vairākas nedēļas neapmeklē skolu klātienē. Tas liecina, ka bērni kopā ar vecākiem apmeklē citas vietas, kur notiek inficēšanās, kā arī pusaudži tiekas viens ar otru.

Septiņu dienu laikā stacionēto cilvēku skaits nedaudz samazinājies – slimnīcās nokļuva vidēji 116 cilvēki dienā (pirms septiņām dienām – 134 stacionēti pacienti dienā). Kā liecina NVD dati uz 18. janvāri, šobrīd stacionāros ar vidēji smagu un smagu Covid-19 norises gaitu ārstējas kopumā 1172 pacienti (pirms septiņām dienām – 1200 pacienti).

SPKC atgādināja, ka vēl līdz 25. janvārim paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19, ja ir saslimšanas pazīmes (piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums u.c.).

Lai mazinātu jaunā koronavīrusa varianta izplatīšanās risku Latvijā, cilvēkiem, kuri ieradušies Latvijā no Apvienotās Karalistes, stingri jāievēro 10 dienu obligātās pašizolācijas prasības, un viņi Covid-19 testu bez maksas un bez ģimenes ārsta nosūtījuma var veikt arī gadījumos, kad nav saslimšanas simptomu. Epidemiologi šiem cilvēkiem testu iesaka veikt pašizolācijas 8.-9. dienā, pa ceļam uz analīžu nodošanas punktu stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus.

Jāatgādina, ka valdība ceturtdien, 7. janvārī, lēma veikt grozījumus Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, vēl līdz 25. janvārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.

Vienlaikus veiktas izmaiņas atsevišķos aspektos, piemēram, līdz 22. janvārim pagarināts ziemas brīvlaiks 1. - 4. klašu skolēniem. Tāpat noteikts, ka komandantstunda no pulksten 22 līdz pulksten 5 jāievēro naktīs no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu.

Šajā laikā cilvēki ārpus mājas var būt tikai neatliekamas nepieciešamības dēļ, piemēram, lai dotos uz darbu vai ārstniecības iestādi. Dodoties ārā, obligāti ir jāaizpilda pašapliecinājums, norādot savus personas datus un pārvietošanās iemeslu. Līdzi jābūt pasei vai ID kartei. Šāds nosacījums būs spēkā līdz 25. janvārim.

Atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti vismaz 200 zemessargi un karavīri, kuri policijas vadībā veiks kopēju patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.

Par aktuālajiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem vairāk lasāms šeit.