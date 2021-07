Nedēļas nogalē pret Covid-19 varēs vakcinēties Limbažos, Lielvārdē, Mežaparkā un Vecāķos

Šonedēļ izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 notiks vairākās cilvēku pulcēšanās vietās – pludmalē, galvaspilsētas iedzīvotāju iecienītā atpūtas vietā Mežaparkā, Limbažos un Lielvārdē, portālu "Delfi" informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vakcinācijas projekta nodaļā.

NVD atgādina, ka izbraukuma vakcinācija notiek bez iepriekšējā pieraksta, tās organizēšanā iesaistās gan pašvaldības, gan vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, gan Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Gadatirgos un pasākumos tiks vakcinēts pamatā ar "Pfizer-BioNTech" vakcīnu.

Sestdien, 31. jūlijā, izbraukuma vakcinācija notiks no pulksten 11 līdz 18 Limbažu pilsētas svētkos Limbažu kultūras namā, no pulksten 9 līdz 17 Lielvārdē pie kultūras centra "Lielvārde", bet no pulksten 10 līdz 16 Rīgas Mežaparkā, laukumā pie ieejas Zoodārzā.

Svētdien, 1. augustā, izbraukuma vakcinācija notiks no pulksten 10 līdz 16 Vecāķu pludmales tuvumā.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir). Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Nedēļas nogalē darbosies arī liela mēroga vakcinācijas centri un vakcinācijas punktu tirdzniecības centros, to darbības dienu grafiks, kā arī vakcīnu saraksts, kas tajos pieejams, atrodams šeit.