Nedēļas nogalē slēgs Čaka un Marijas ielu posmu no Stabu līdz Merķeļa ielai

Laikā no 10. līdz 11. oktobrim ielas seguma asfaltēšanas darbu dēļ satiksmei tiks slēgts Čaka un Marijas ielu posms no Stabu līdz Merķeļa ielai, portālu "Delfi" informēja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Sagatavošanas darbi, kas satiksmi būtiski neietekmēs, tiks sākti jau 9. oktobrī no pulksten 22.00, bet minētais ielas posms satiksmei tiks slēgts no pulksten 00.00. Ielas asfaltēšanas darbi tiks pabeigti svētdien līdz pulksten 5.30, kad sāks kursēt pirmie sabiedriskā transporta līdzekļi un iela tiks atvērta visiem satiksmes dalībniekiem.

Piektdien, 9. oktobrī no pulksten 22.00 notiks sagatavošanas darbi, kas ietver aku lūku atskaldīšanu, gruntēšanu un tehnikas sagatavošanu, savukārt sestdien, 10. oktobrī, no 00.00 līdz 05.00 asfaltēšanas darbi tiks veikti no Stabu ielas līdz Blaumaņa ielai.

Tāpat sestdien dienas laikā tiks veikti sagatavošanas darbi asfaltēšanai posmā no Blaumaņa ielas līdz Merķeļa ielai (frēzēšana, aku atkalšana un krustojumu pieslēgumu izbūve), bet vakarpusē minētajā posmā sāksies asfaltēšanas darbi. Tie noslēgsies svētdienas rītā, 11. oktobrī, pulksten 05.30, kad iela tiks atvērta satiksmei.

Asfaltēšanas darbu laikā aptuveni uz stundu tiks slēgti šķērsojamo ielu krustojumi, bet katrā šķērsojamajā ielā tiks nodrošināti satiksmes regulētāji, kas novirzīs plūsmu uz apbraucamajām ielām. Asfaltēšanas darbu laikā A.Kalniņa un Pērses ielas tiks pārveidotas par divvirzienu kustības ielām, bet Stabu ielai ierobežojumi nav paredzēti.

Gadījumā, ja sliktu laikapstākļu dēļ asfaltēšanas darbus nebūs iespējams veikt, asfaltēšana notiks svētdien, 11. oktobrī, no pulksten 22.00 līdz pirmdienas rīta pulksten 03.00. Šajā gadījumā Marijas ielas un Čaka ielas posms līdz Stabu ielas krustojumam satiksmei tiks atvērts satiksmei līdz pulksten 05.00.

Rīgas domes Satiksmes departaments aicina iepazīties ar satiksmes ierobežojumiem un savlaicīgi plānot maršrutu.