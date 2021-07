Negaisa postījumu dēļ VUGD otrdien steidzies uz 23 izsaukumiem

Saistībā ar negaisa un stiprā vēja radītajiem postījumiem otrdien, laika posmā no pulksten 15.20 līdz trešdienas rītam pulksten 6, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 23 izsaukumus, kas, galvenokārt, saistīti ar nolūzušu koku novākšanu, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Galvenokārt, tika novākti nolūzuši koki no ceļu braucamās daļas. Rīgā vienā gadījumā koks bija uzkritis trim automašīnām. Savukārt Salaspils novada Salaspils pagastā nolūzuši koki bija uzkrituši autobusu pieturai un palīgēkai, kā arī bija norauta daļa divstāvu mājas jumta.

Tāpat glābēji dzēsa 23 ugunsgrēkus. Tika saņemts izsaukums Rēzeknē, kur ugunsgrēks bija izcēlies piecstāvu dzīvojamā mājā.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg ēkas ceturtā un piektā stāva dzīvokļu balkoni un sadzīves mantas. Glābēji no ēkas evakuēja astoņus cilvēkus. Dzīvokļos nebija uzstādīti dūmu detektori.

Otrdien tika saņemta informācija, ka Lielvārdē upē apgāzusies laiva ar pieciem cilvēkiem. Šoreiz glābšanas darbi nebija jāveic, jo notikuma aculiecinieki ar laivām bija nogādājuši cilvēkus krastā, kur tie tika nodoti pašvaldības policijas darbiniekiem, informē VUGD.

Aizvadītajā diennaktī glābēji no ūdenstilpēm izcēla divus bojāgājušus cilvēkus – Bauskas novada Iecavas pagastā no dīķa un Talsu novada Balgales pagastā no ezera. Izceltie bojāgājušie tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts policijas darbiniekiem.

Otrdienas rītā VUGD saņēma izsaukumu uz Balvu novada Balvu pagastu, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Glābjamais sazinājās ar Valsts policijas darbiniekiem un informēja, ka dzird autotransporta sirēnas un pats iznācis no meža.

Aizvadītajā diennaktī VUGD steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega vieglā automašīna, četros gadījumos sausā zāle, divos gadījumos labības rugāji, trīs gadījumos piededzis ēdiens, puķu kaste pie loga, divi balkoni, trīs gadījumos atkritumi, kūtsmēsli, meža zemsedze, divos gadījumos elektrolīnijas balsta stabs, neapsaimniekota ēka.

Kopumā pagājušajā diennaktī glābēji saņēma 91 izsaukumus – 23 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 53 uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi.