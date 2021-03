Jaunā un iznesīgā Zāļu Valsts aģentūras (ZVA) direktora Svena Henkuzena parādīšanās uz publiskās skatuves, komentējot jautājumus, kas saistīti ar vakcināciju pret Covid-19, sākotnēji bažas neradīja. Kad atklājās aizvien jauni fakti par to, kā Latvija palaidusi gar degunu būtisku vakcīnu iepirkumu, šaubas par viņa lomu sāka samilzt. Bet Henkuzens pats tikmēr no skatuves jau bija nozudis.

Mēģinot atšķetināt vakcīnu iepirkumu stāstu, kas skopo piegāžu apjomu dēļ gada pirmajos mēnešos Latviju ierindo Eiropas potēšanās tempu "astē", mediji dzinuši pēdas galvenajiem atbildīgajiem, kuri no atbildēšanas uz neērtiem jautājumiem ir vairījušies kā no vīrusa. Pandēmijas laikā noslēpties ierakumos ir krietni vieglāk, jo medijiem nav iespēju notvert izvairīgās amatpersonas klātienē. Šo apstākli daudzas no tām pie katras izdevīgas iespējas arī izmanto.

Neesot kompetences joma

Kad raidījuma "Nekā personīga" žurnāliste Guna Gleizde pirmoreiz mēģināja uzrunāt intervijai ZVA šefu, vēl nebija pamata domāt, ka viņš pats pie jebkā būtu vainojams. Tas bija laiks, kad gan uzkrātās zināšanas, gan žurnālista intuīcija jau iededzināja brīdinājuma lampiņu "Kaut kas nav kārtībā", bet, kas tieši, vēl ne tuvu nebija skaidrs.