'Nejauši mests akmens' – nekārtību sākumu Imantā atklāj Kučinskis; VP pārmet komunikācijas trūkumu

Valsts policija (VP) uz notikušo Imantā reaģēja 15 līdz 20 minūšu laikā pēc izsaukuma saņemšanas, taču VP jāuzlabo komunikācija ar sabiedrību, šodien pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem pauda iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).

Kučinskis norādīja, ka kopš svētdienas rīta nepārtraukti ir saziņā ar VP priekšnieku Armandu Ruku. Viņš atgādināja, ka Rukam ir uzdevis veikt dienesta pārbaudi saistībā ar 5. maijā Imantā notikušo pusaudžu savstarpējo vardarbīgo izrēķināšanos.

Liela daļa no pārbaudes jau ir veikta, apkopojot daļu informācijas, kas ministram jau ir "uz galda". Tāpat notikušā vērtēšana turpināsies.

Politiķis vērsa uzmanību, ka 5. maijā VP speciālo uzdevumu vienība 15 līdz 20 minūšu laikā bijusi notikuma vietā mežā, lai novērstu jaunus kautiņus. Savukārt pie personas, pie kuras bija patvērušies trīs bērni, policija ieradās vēlāk, jo bija zināms, ka viņi ir drošībā, – tāpēc šajā vietā ierasties nebija tik steidzami, atzīmēja Kučinskis.

Ministrs vērsa uzmanību, ka šajos notikumos nav runas par noziedzniekiem, bet par lielākoties no deviņiem līdz 13 gadiem veciem bērniem, starp kuriem vecākajam ir 15 gadi.

Problēma radusies pēc tam, kad vidusskolas pagalmā kāds no vienas kompānijas nejauši iesviedis ar akmeni kādam no citas kompānijas, pastāstīja Kučinskis.

Pēc tam ticis piekauts viens no zēniem, kam sekojusi vairāku simtu "parādīšanās" katrā no pusēm, izmantojot "Telegram" slēgtos kanālus. VP ātri uz to reaģēja, veiksmīgi novēršot šos plānus, uzsvēra iekšlietu ministrs.

VP varētu pārmest komunikācijas trūkumu, jo tikai svētdienas pēcpusdienā VP iznākusi ar paziņojumu – tas norāda, ka jāuzlabo, jābūt atbilstošai sistēmai, pieņemot, ka visu laiku jāstrādā krīzes režīmā. VP jāstrādā sadarbībā ne tikai ar medijiem, bet, ņemot vērā laikmetu, kurā dzīvojam, arī ar sociālajiem tīkliem, atzīmēja politiķis.

Šī situācija iezīmē kompleksu problēmu, kurai jāpievērš uzmanība vecākiem, skolām, sociālajiem dienestiem. VP nekad nenostāvēs blakus katrai šādai situācijai, atzīmēja iekšlietu ministrs.

Kā ziņots, VP sākusi kriminālprocesu saistībā ar pusaudžu izplatīto iniciatīvu pulcēties Imantas mikrorajonā, lai reaģētu uz 5.maijā notikušo vienaudža piekaušanu.

Lielākā daļa pusaudžu ir nopratināti, un šie bērni ir vecumā no 13 līdz 15 gadiem, taču izmeklēšanas darbības turpinās, tostarp, pusaudžu pašu uzņemto video kā pierādījumu nostiprināšana.