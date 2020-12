Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņiem, pusaudžiem riteņbraucējiem, kas pavasarī un vasarā inficējās ar Covid-19, dzīve pēc slimības turpinājusies ļoti dažādi: viens kļuvis par Latvijas čempionu, bet cits nesekmības dēļ izslēgts no skolas. Jaunā koronovīrusa izraisītā saslimšana skārusi arī citas skolas, un pandēmijas diktētajā, no iepriekšējās dzīves diezgan atšķirīgajā kārtībā arī daudziem vecākiem grūti novērtēt, vai uz bērniem slimība atstājusi sekas. Tās pēta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārsti Valsts pētījuma programmā, un jau tagad skaidrs, ka atveseļošanās posmam jāpievērš ļoti liela uzmanība.

"Mēs esam sapratuši, ka bērni slimo vieglāk, bet ne tik viegli atveseļojas, lai arī pati slimības gaita nav smaga. Periodam, kad bērni ir pārslimojuši Covid-19 un atveseļojas, jāpievērš uzmanība, un jābūt izprotošiem, ka tas var būt ilgstošāks nekā sākotnēji var šķist," skaidro Jana Pavāre, BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniece un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētā profesore. Kādi ir pirmie secinājumi pētījumā, kuru viņa ar kolēģiem veic par slimības atstāto ietekmi, un ar kādiem simptomiem jārēķinās pašas slimošanas laikā stāsti, "Delfi" izjautāja ārstus un uzklausīja ģimeņu stāstus. Izrādās, pēc Covid-19 pārslimošanas vajadzētu dozēt bērniem slodzi.

Līdz 3. decembrim Latvijā inficēšanās ar Covid-19 apstiprināta 19 307 cilvēkiem. No tiem 2183 jeb 11% ir bērni un jaunieši līdz 19 gadiem: 321 meitenes un 378 puikas līdz 9 gadiem un 721 meitenes un 763 zēni no 10 līdz 19 gadiem. Augusta beigās inficēto bērnu īpatsvars bija 8%. "Bērni slimo mazāk nekā pieaugušie visās pasaules valstīs, un nav īsti skaidrs, kāpēc tā ir. To. iespējams. var ietekmēt gan ārēji faktori, piemēram, skolu slēgšana un infekciju kontroles pasākumi bērnu iestādes, vecāku rūpes par bērnu drošību, kas mazina kontaktus ar lipīgiem cilvēkiem vai mazina vīrusu slodzi, gan arī ar bērnu vecumu saistītās organisma bioloģiskās īpatnības, par kurām izpētes stadijā ir daudzas teorijas," saka RSU profesore Dace Gardovska, BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītāja.