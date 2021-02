NEPLP lēmums par 16 programmu izņemšanu no retranslējamo saraksta ir jāatceļ, uzskata 'FoxVision'

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums izņemt no Latvijā retranslējamo televīzijas programmu saraksta 16 televīzijas programmas krievu valodā ir pieņemts, pārsniedzot pilnvaras, tāpēc ir jāatceļ, informēja 16 televīzijas programmu izplatītāja SIA "FoxVision" valdes loceklis Vadims Baraņņiks.

Viņš norādīja, ka lēmums stāsies spēkā 10.februārī, tas ir ticis noformēts kā publisks administratīvais akts, kurš savu darbību neaptur arī tad, ja tas tiek pārsūdzēts tiesā. Lēmums jau ir ticis izsūtīts telekomunikāciju tīklu operatoriem, kuriem minēto televīzijas programmu retranslācija ir jāpārtrauc.

Baraņņiks uzsvēra, ka NEPLP pieņemtais lēmums balstoties uz apšaubāma pamata, jo tajā NEPLP apgalvo, ka tās rīcībā nav bijusi nekāda informācija par televīzijas programmu īpašniekiem vai to pārstāvjiem, kā arī to, ka paši televīzijas programmas īpašnieki nav izrādījuši vēlmi turpināt savu televīzijas programmu retranslāciju Latvijā.

"Šādi apgalvojumi neatbilst patiesībai, tā kā uz minētā lēmuma pieņemšanas brīdi informāciju par 16 televīzijas programmu izplatītāju jau 3.februārī iepriekšējais televīzijas programmu pārstāvis SIA "TEM LV" rakstiski iesniedza NEPLP," skaidroja Baraņņiks.

Viņš norādīja, ka spēkā esošie Latvijas normatīvie akti neparedz televīzijas programmu īpašniekiem vai to pārstāvjiem pienākumu reģistrēties NEPLP vai saņemt tajā jebkādas atļaujas savai darbībai. Paziņojumiem, ko par retranslējamajām televīzijas programmām un attiecīgi noslēgtajiem līgumiem kabeļtelevīzijas operatori sniedz NEPLP, ir informatīvs raksturs un nekādas atsevišķas NEPLP atļaujas tiem nav jāsaņem.

"NEPLP darbībās ir acīmredzama normatīvajos aktos noteikto pilnvaru pārsniegšana, tādējādi pārkāpjot ne tikai materiālās un procesuālās normas, bet arī labas pārvaldības principu," pauda Baraņņiks.

Viņaprāt, NEPLP lēmuma pieņemšana notika absolūtā steigā un pilnīgi necaurskatāmi. Baraņņiks norādīja, ka NEPLP 9.februāra sēdes darba kārtībā, kuru publicēja iepriekšējā vakarā, nekas nebija teikts par to, ka tiks izskatīts jautājums par 16 televīzijas programmu krievu valodā izslēgšanu no retranslējamo televīzijas programmu saraksta.

Baraņņiks skaidroja, ka NEPLP sēdes darba kārtība uz plkst.9 sastāvēja no trīs dienas kārtības jautājumiem, kas tika izskatīti 21 minūtes laikā. "Acīmredzami, minētās 16 televīzijas programmas tika izslēgtas no saraksta, izskatot jautājumu "Dažādi". Par izskatāmo jautājumu nebija informēti ne tikai televīzijas programmu īpašnieka pārstāvji Latvijā, bet pat neviens no minēto televīzijas programmu īpašniekiem. Lēmuma projekts pirms tā pieņemšanas publiski nebija pieejams," uzsvēra Baraņņiks.

Viņš piebilda, ka jau 9.februāra pēcpusdienā no NEPLP tīmekļa vietnē pieejamā retranslējamo televīzijas programmu saraksta bija pazudusi visa informācija par minētajām televīzijas programmām, neskatoties uz to, ka NEPLP lēmums stāsies spēkā tikai nākamajā dienā.

"Lēmuma pieņemšanas dienā (darba laikā) visi no saraksta izslēgto televīzijas programmu īpašnieki rakstiski apliecināja NEPLP vēlmi turpināt savu televīzijas programmu izplatīšanu Latvijas telekomunikāciju tīklos, tādējādi pilnībā atspēkojot NEPLP lēmumā minētos apgalvojumus. Šie apliecinājumi tika nosūtīti uz NEPLP elektronisko adresi, NEPLP sekretariāta elektronisko adresi, kā arī katram NEPLP loceklim individuāli. Apliecinājumos tāpat tika pieprasīts, lai NEPLP nekavējoties atceltu pieņemto lēmumu, kamēr tas nav stājies spēkā. Tāpat, televīzijas programmu izplatītājs - "FoxVision" - iesniedza NEPLP dokumentus, kas apstiprina tā pārstāvības tiesības uz lēmumā minētajām televīzijas programmām Latvijas teritorijā," skaidroja Baraņņiks.

Viņš informēja, ka, neskatoties uz visu ar minēto NEPLP lēmuma skarto personu pieliktajām pūlēm, NEPLP locekļi dienas laikā aktīvi izvairījās no jebkādas komunikācijas un neizrādīja jebkādas vēlmes labot situāciju.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka "FoxVision" dibināta 2020.gada 3.decembrī. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 1500 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Baraņņiks.

Jau ziņots, ka NEPLP pieņēmusi lēmumu izslēgt no Latvijā retranslējamo programmu saraksta 16 programmas, jo kopš 1.februāra nav zināms to pārstāvis Latvijā.

NEPLP izslēdz no Latvijā retranslējamo programmu saraksta "Ren TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial", "NTV Stilj", "NTV Pravo", "Kinomiks", "Nashe novoye kino", "Rodnoje Kino". Tāpat Latvijā vairs nevarēs translēt kanālus "Indijskoje Kino", "Kinokomedija", "Kinoserija", "KVN TV", "Kuhnja TV", "Boks TV" un "HD Life".

"Šāds lēmums pieņemts, jo padomes rīcībā nav informācijas par iepriekš minēto programmu izplatīšanas pārstāvi vai pārstāvjiem Latvijas teritorijā, kas programmas īpašnieku vārdā varētu dot piekrišanu programmas izplatīšanai Latvijas teritorijā," skaidroja NEPLP pārstāve Ieva Prauliņa.

Tāpat NEPLP neesot saņēmusi informāciju no programmu īpašniekiem par vēlmi turpināt šo programmu izplatīšanu Latvijas teritorijā.

Lēmums stāsies spēkā pusnaktī uz 10.februāri.