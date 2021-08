Netestēts un negatīvs – skolēni saņem neīstu Covid-19 testu rezultātu

Kā pirmdienas vakarā portālam "Delfi" pastāstīja VM pārstāvis Oskars Šneiders, pirmdien ir izmainīts testēšanas algoritms, kā laboratorijas paziņo par testu rezultātiem. Turpmāk vairs netiks sūtīti individuāli e-pasti katram testa veicējam, bet rezultāti tiks paziņoti izglītības iestādei.

Šneiders atzina, ka testu veikšanas procesā tika identificētas vairākas problēmas, piemēram, sākotnēji ne visas izglītības iestādes bija saņēmušas testu komplektus, taču nu jau tie ir piegādāti un veikti.

Tāpat viņš sacīja, ka ir identificētas problēmas, kad izglītības iestādēs klases vai skolas līmenī ir nodoti tukšie trauciņi. Precīzu skaitu, cik skolēniem vai skolām ir bijušas šādas problēmas, Šneiders nevarēja nosaukt, bet "ir bijušas vairākas situācijas".

Viņš aicināja skolas ievērot noteikto algoritmu un nodot veiktos testus un tukšos trauciņus atsevišķos iepakojumos, lai neatkārtotos līdzīgas problēmas.

Kā notiek testēšana

Lūgts skaidrot izveidojušos situāciju, Gavars portālam "Delfi" paskaidroja procesu, kā notiek skrīninga testēšana skolās.

Gavars norādīja, ka skolēnu skrīninga ietvaros siekalu paraugi tiek testēti, izmantojot pūļa testēšanas ("pooling") algoritmu, kas paredz paraugus apvienot grupās un testēt kā vienu – pašreizējā situācijā pa 10. "Ja "pool" rezultāts ir negatīvs, visi tajā iekļautie paraugi tiek ziņoti kā negatīvi. Ja "pool" rezultāts ir pozitīvs, visi tajā iekļautie paraugi tiek pārtestēti pa vienam, lai noskaidrotu, kurš no paraugiem ir pozitīvs," skaidroja Gavars.

Testējot paraugus pa vienam, ir iespējams noteikt, vai parauga konteinerā (stobriņā) ir bioloģiskais materiāls. "Pooling" algoritma gadījumā, tas nav iespējams, viņš piebilda.

Kā stāstīja Gavars, skolās testējamajām personām (skolēniem un personālam) tiek sagatavoti personalizēti paraugu savākšanas konteineri, kas ir marķēti ar personas vārdu, uzvārdu un unikālu svītru kodu, kas tiek sagatavoti, balstoties uz skolu iesniegtajiem testējamo personu sarakstiem. Ja kāds nav ieradies uz testēšanu skolā vai ir bijis sarakstā, jo nav bijis zināms vakcinācijas/pārslimošanas statuss, neizmantotie paraugu savākšanas konteineri skolā ir jāiepako atsevišķi un skaidri jāmarķē kā neizmantotie, viņš uzsvēra.

Ja neizmantotie komplekti nav atbilstoši marķēti, tie var tikt reģistrēti laboratorijā kā paraugi, testēti un, ņemot vērā testēšanas algoritmu, paziņots rezultāts. "E. Gulbja laboratorijā vairāki simti šādu paraugu ir konstatēti pirms reģistrēšanas un šādas situācijas novērstas, taču ir arī tādas personas, kas ir saņēmušas negatīvu rezultātu, nenododot paraugu," apstiprināja Gavars.

"Lai maksimāli novērstu šādas situācijas nākotnē, esam atkārtoti informējuši skolas par nepieciešamību precīzi ievērot paraugu savākšanas un nosūtīšanas nosacījumus. Piemēram, ja klasē no 30 skolēniem septiņiem testēšana nav nepieciešama, bet trīs nav ieradušies, neizmantotos paraugu savākšanas komplektus skaidri nodalīt no savāktajiem paraugiem, kā arī aktualizēt sarakstu, izņemot no tā personas, kurām testēšana turpmāk nebūs nepieciešama," norādīja Gavars.

Foto: LETA

Jau ziņots, ka katrai izglītības iestādei ir sava apkalpojošā laboratorija, kas nodrošina audzēkņu un personāla testēšanu. Laboratorija sagatavo personalizētus stobriņus siekalu paraugu savākšanai un nodrošinās to nogādāšanu izglītības iestādēs. Paraugu savākšana notiek noteiktā dienā un laikā, par kuru izglītības iestāde informē arī vecākus.

Vakcinētiem vai pārslimojušiem bērniem ar derīgu sertifikātu tests nav jāveic, tāpēc VM jau iepriekš lūdza informēt izglītības iestādes par sertifikāta esamību.

Vēstīts, ka mācības klātienē saistītas ar augstāku epidemioloģisko risku. Ņemot vērā delta vīrusa varianta straujo izplatību, ir svarīgi mazināt vīrusa izplatības riskus izglītības iestāžu darbinieku un bērnu vidū, un pēc iespējas agrāk identificēt inficētos. Tas ļaus novērst infekcijas izplatīšanos starp grupām un klasēm, kā arī bērnu ģimenes locekļu, starp kuriem var būt riska grupas cilvēki, inficēšanos, un vīrusa pārnēsāšanu sabiedrībā.