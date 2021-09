Nevakcinētas un ar Covid-19 saslimušās skolotājas dēļ karantīnā devušās 25 klases

Rīgas 72. vidusskolā nevakcinētas un ar Covid-19 saslimušās skolotājas dēļ karantīnā nosūtītas 25 klases, otrdien vēstīja Latvijas Radio.

Covid-19 pozitīvi gadījumi konstatēti vairāk nekā pusē Rīgas mācību iestāžu. Saslimuši ir gan skolēni, gan lielākoties nevakcinēti pedagogi. Pagājušajā nedēļā attālināti mācījās 82 klasēs, bet šonedēļ jau vismaz 125.

"Pagājušajā nedēļā runājām par 52 skolām, bet šobrīd jau par 57 izglītības iestādēm. Vienīgā cerība ir tā, ka tie gadījumi, kas bija mācību gada sākumā, drīz karantīnas laiks beigsies un viņi atgriezīsies klātienē. Tad arī samazināsies karantīnas klašu skaits," radio sacīja Rīgas domes izglītības pārvaldes vadītāja Anita Pēterkopa.

Tostarp Rīgas 72. vidusskolā viena no skolotājām, kas bija pārslimojusi Covid-19, bet vēl nepaguva vakcinēties, saņēma pozitīvu testa rezultātu.

"Trijās dienās viņa paguva novadīt stundas 24-25 klasēs. Tas noveda pie tā, ka esam spiesti visas 25 klases sūtīt karantīnā," stāstīja skolas direktors Aleksandrs Anzuļevičs, piebilstot, ka tā ir gandrīz puse skolas.

Jau ziņots, ka līdz šim skolēnu vidū atklātie Covid-19 gadījumi ir saistīti kopumā ar 77 izglītības iestādēm, liecina Veselības ministrijas (VM) apkopotā informācija par izglītības iestāžu darbinieku un skolēnu skrīninga rezultātiem no 28. augusta līdz 12. septembrim.

Kopumā skrīninga rezultātā atklāti 744 Covid-19 gadījumi, no tiem 676 jeb 91% - tieši bērniem vecumā no sešiem līdz 19 gadiem. Taču kopumā šajā laika posmā Covid-19 atklāts 1630 skolas vecuma bērniem, līdz ar to skrīninga rezultātā atklāts 41% gadījumu.

Covid-19 gadījumi izglītojamo vidū ir saistīti ar 77 izglītības iestādēm 41 administratīvajā teritorijā. Tostarp 13 administratīvajās teritorijās skrīningā atklātie gadījumi bija puse un vairāk no visiem Covid-19 gadījumiem, kas atklāti skolas vecuma bērniem.