No 33 Latvijas valstspiederīgajiem Vjetnamā 16 izteikuši vēlēšanos steidzami atgriezties

Vjetnamā no 33 Latvijas valstspiederīgajiem 16 izteikuši vēlēšanos steidzami atgriezties Latvijā ar repatriācijas reisiem, negaidot to komercreisu atjaunošanos, uz kuriem jau savlaicīgi iegādātas aviobiļetes, informēja Ārlietu ministrijā.



Ārlietu ministrijai ir informācija par 230 Latvijas valstspiederīgajiem trešajās valstīs, kam nepieciešama atgriešanās, tostarp 58 no Āzijas, Āfrikas un Okeānijas valstīm un 58 no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas.

Piemēram, ASV uzturas 179 Latvijas valstspiederīgie, no kuriem 95 informējuši, ka atgriešanās nav steidzama, Jaunzēlandē - 16, no kuriem 14 informējuši, ka atgriešanās nav steidzama, savukārt Vjetnamā - 33 Latvijas valstspiederīgie, no kuriem 16 izteikuši vēlēšanos steidzami atgriezties, negaidot to komercreisu atjaunošanos, uz kuriem jau savlaicīgi iegādātas aviobiļetes.

Tādēļ Latvija Eiropas Savienības (ES) valstu koordinācijas sanāksmēs pastāvīgi uzsver nepieciešamību pēc repatriācijas reisa uz Dienvidaustrumāziju, tostarp Vjetnamu.

Kopš pandēmijas sākuma pasaulē un ārkārtējās situācijas izsludināšanas Latvijā mājās atgriezušies vairāk nekā 6000 Latvijas valstspiederīgo. Lai atgrieztos Eiropā no citiem kontinentiem, vairāki simti valstspiederīgo izmantojuši gan ES koordinētos, gan ES valstu nacionālos reisus.

Diemžēl daudzi ES, tostarp Latvijas, piederīgie mēdza neierasties uz reisiem, kuros tie tika reģistrēti. Savukārt avioreisu izmaksas uz esošajām tūristu atrašanās vietām ir neadekvāti augstas iepretim potenciālo pasažieru skaitam. Tādēļ ES repatriācijas reisu skaits strauji samazinās. Vienlaikus tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav izmantojuši līdzšinējos reisus, atjaunojas iespējas atgriezties Eiropā ar komerclidojumiem, kas pakāpeniski atsākas vai ir epizodiski pieejami no uzturēšanās vietas trešajā valstī uz starptautisku lidostu vai tieši uz Eiropu.

Arī Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" ir paziņojusi par lidojumu grafiku no Eiropas pilsētām, sākot ar 18. maiju. Līdz ar to vairs nav nepieciešams pielāgot lidojumu uz Eiropu repatriācijas lidojuma datumam no Eiropas uz Rīgu. Tāpat ar 15. maiju tiek atsākti starptautiskie pasažieru gaisa, jūras, autobusa un dzelzceļa pārvadājumi Baltijas valstu starpā, kā arī ar satiksmes ministra atļauju reisi ārpus Baltijas valstīm, un pēc ierašanās Latvijā nokļūšanai mājās drīkst izmantot sabiedrisko transportu (jālieto mutes un deguna aizsegs).

Aicinām nekavēties un izmantot visas pastāvošās lidojuma iespējas, jo pandēmijas izraisītie ierobežojumi var tikt atjaunoti.

Ja nepieciešams finansējums aviobiļešu iegādei un nav citu palīdzības saņemšanas iespēju, iespējams noformēt valsts materiālās palīdzības aizdevumu, kas būs jāatdod trīs mēnešu laikā.