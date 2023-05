Valkas novada domes deputātu vairākums ceturtdien, 18. maijā, atbalstīja ilggadējā novada vadītāja Venta Armanda Kraukļa (Vidzemes partija) atbrīvošanu no amata.

8. maijā Valkas novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums, kurā pieprasīts atbrīvot domes priekšsēdētāju no amata. To parakstījuši astoņi no kopumā 15 Valkas domes deputātiem. Tādējādi mēra atbrīvošanu no amata dome skatīja ceturtdien, 18. maijā.

Par Kraukļa atbrīvošanu no amata balsoja deviņi no 15 deputātiem.

Sēdē deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS) – viens no atstādināšanas iniciatoriem – skaidroja, ka bijuši vairāki gadījumi, kuru dēļ viņš zaudējis uzticību mērā, un tieši uzticības zaudēšana kalpojusi par iesnieguma pamatu.

To vidū viņš minēja saimnieciskus lēmumus saistībā ar azartspēļu zālēm, atzīmējot, ka priekšsēdētājs neilgi pēc 2021. gada vasaras, kad notika nesenākās vēlēšanas, virzīja domē lēmumu par azartspēļu vietas atvēršanu Valkā. Atbalsts iecerei neesot bijis pietiekams, un tā beigās tikusi noraidīta. Pēc Zariņa paustā, tie bijuši pirmie brīži, kad uzticība "sašķobījās".

Opozīcija tobrīd "neizmantoja iespēju" un neprasīja atstādināšanu, esot šķitis, ka "viss atrisināsies". Tomēr gaidas nepiepildījās, jo spēļu zāles kontekstā pašvaldība cieta zaudējumus, stāstīja Zariņš.

Tas gan esot viens no vairākiem iemesliem. Pieminēta tika arī domes amatpersonu atbrīvošana. "Tie darbinieki, kuri atbalstīja mūsu cīņu pret šo visu, piemēram, Attīstības nodaļas vadītāja, tika pazemināta amatā. Iegansts bija tāds, ka viņa nerunā perfektā angļu valodā. Bet pēc tam tika pieņemts jauns nodaļas darbinieks, kurš, kā izrādās, vispār nerunā angļu valodā," ieskicēja Zariņš.

Pretenzijas deputātiem arī esot saistībā ar pašvaldības izpilddirektora pieņemšanu. Deputāti –iesniedzēji – tā arī neesot sadzirdējuši gana pārliecinošus argumentus konkrētā kandidāta atbalstīšanai. Tika pieminēts arī Kraukļa brauciens uz Gruziju, ko vairums deputātu neesot atbalstījuši, taču priekšsēdētājs tāpat esot nolēmies turp doties kā pašvaldības pārstāvis. To viņš darījis, lai gan braucienā devies kā privātpersona.

Krauklis savā aizstāvībā norādīja, ka "šis ir kārtējais spilgtais piemērs par to, kā dažām puspatiesībām, pieaudzējot klāt melus, var piešķirt ticamību".

Valkas novadā gada laikā bijušas 33 valsts iestāžu pārbaudes. Lielākā daļa no tām tādēļ, ka opozīcija "cītīgi rakstījusi iesniegumus", argumentēja Krauklis. Viņš arī norādīja, ka pārmetumiem nav pamata, savukārt apsūdzības ir tapušas, sagrozot faktus.

Kā ziņots, Krauklis Atmodas gados darbojies Latvijas Tautas frontē, bijis tās Valkas nodaļas vadītājs, liecina publiski pieejamā informācija. 1998. gadā Krauklis iestājās Tautas partijā. 2001. gadā kā tās pārstāvis tika ievēlēts Valkas pilsētas domē un tika ievēlēts par pilsētas domes priekšsēdētāju, amatu saglabājot arī vairākus sasaukumus pēc tam, pa vidam nonākot arī Saeimas deputāta amatā.