No aprīļa atcels visus Covid-19 ierobežojumus; dažviet būs jānēsā maskas

No šā gada 1. aprīļa tiks atcelti visi patlaban spēkā esošie epidemioloģiskās drošības pasākumi, tomēr atsevišķās publiskās telpās – sabiedriskajā transportā, ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes centros – joprojām būs jānēsā sejas maskas. Tāpat pēc 1. aprīļa Covid-19 sertifikāts būs nepieciešams ārstniecībā un ieslodzījumu vietās nodarbinātajiem, kā arī mājas karantīna nebūs jāievēro izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdien, 22. martā, valdība pieņēma grozījumus noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ar kuriem tiek atcelti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Uzņēmumi paši var noteikt epidemioloģiskās drošības pasākumus

Vienlaikus noteikumi paredz tiesības pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vietai vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu, tāpat arī var tikt noteikts, ka pakalpojums tiek sniegts vai pasākums tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē.

Noteikumi arī paredz iespēju darba devējam izvēlēties iespēju noteikt darbiniekam nosacījumus veikt darbu klātienē tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai sertifikātu, kas apliecina balstvakcināciju. Noteikumi paredz kritērijus, vadoties no kuriem darba devējs šādus nosacījumus darbiniekiem var paredzēt. Viens no kritērijiem ir darbs, kas saistīts ar risku citu cilvēku veselībai.

Tāpat arī pienākumu strādāt klātienē ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu darba devējs varēs noteikt, ja darbinieks nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ja darbiniekiem ir paaugstinātas iespējas inficēties, atrodoties tiešā saskarsmē un kontaktējoties ar lielu skaitu personu, kuru veselības stāvoklis nav zināms, vai arī, ja darbinieku klātienes darba pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī uzņēmuma vai iestādes darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Papildus minētajam darba devējs varēs arī noteikt savā uzņēmumā citas epidemioloģiskās drošības prasības, piemēram mutes un deguna aizsegu lietošanu, darbinieku testēšanu, nosacījumus kontaktpersonām utml.

Atsevišķās vietās būs jāvelk maskas

Kā obligāta prasība arī pēc 1. aprīļa tiks saglabāts nosacījums sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā, izņemot taksometrus un citus komercpārvadājumus ar vieglo automašīnu, kur vienlaikus transporta līdzeklī atrodas neliels cilvēku skaits.

Tāpat masku lietošana netiks attiecināta uz starptautiskajiem aviopārvadājumiem, jo katra valsts aviokompānijām piemēro savus nosacījumus.

Ņemot vērā ļoti augstos Covid-19 izplatības riskus, masku lietošana pēc 1. aprīļa tiks saglabāta ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs, šo iestāžu apmeklētājiem, darbiniekiem veicot pacientu vai klientu aprūpi un darbiniekiem un klientiem, kontaktējoties ar apmeklētājiem.

Samazinoties Covid-19 izplatības riskam līdz zemam līmenim, kas varētu tikt sasniegts maijā, varētu tikt lemts par sejas masku lietošanas atcelšanu, piemēram, sabiedriskajā transportā.

Ārstniecībā un un ieslodzījumu vietās darbs ar sertifikātu

Ņemot vērā primārās vakcinācijas un balstvakcinācijas efektivitāti, lai novērstu smagus un vidēji smagus Covid-19 gadījumus un nāves gadījumus, kā arī to, ka ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās nodarbinātie ir ne tikai saistīti ar augstu inficēšanās risku īpaši jutīgām sabiedrības grupām un šie darbinieki arī pilda sabiedrībai kritiski svarīgus uzdevumus, pieaugot Covid-19 izplatībai, Veselības ministrija uzskata, ka tieši šo nodarbināto atbilstoša vakcinācija būtu jāpanāk līdz ar riska grupu vakcināciju.

Tādēļ arī pēc 1.aprīļa tiks saglabāts nosacījums, ka šajos darbos nodarbinātajiem ir pienākums būt vakcinētiem, un no 1. septembra būs nepieciešama balstvakcinācija.

Atcelts ceļošanas ierobežojumus

Ņemot vērā to, ka ceļošanai šobrīd nav nozīmes Covid-19 izplatības veicināšanā, izmaiņas regulējumā paredz no 1. aprīļa atcelt prasību, ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības (ES), Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, Šveices un Apvienotās Karalistes, uzrādīt vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu.

Šī prasība tiks saglabāta ieceļojot no trešajām valstīm, un attiecībā uz šīm valstīm ieceļošanas nosacījumi netiks mainīti. Arī turpmāk tiks sekots citu ES valstu pieredzei ceļošanas nosacījumu noteikšanā, un tiklīdz ES tiks novērota tendence, ka valstis atsakās no sertifikātu pieprasīšanas ieceļotājiem arī no trešajām valstīm, šī pieredze tiks pārņemta arī Latvijā.

Mīkstina prasības par kontaktpersonu noteikšanu un karantīnu

Papildus minētajiem nosacījumiem arī ir veiktas izmaiņas nosacījumos kontaktpersonu noteikšanas, medicīniskās novērošanas un mājas karantīnas ievērošanai. Noteikumi saglabā iespēju kolektīva vadītājam, tai skaitā darba devējam, noteikt kontaktpersonas, lai varētu organizēt epidemioloģiskās drošības prasības savā darba vietā kontaktpersonām, piemēram, testēšanu, masku vai FFP2 respiratoru lietošanu.

Bet noteikumi neparedz pienākumu kolektīvu vadītājiem, tai skaitā darba devējiem, sniegt informāciju Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) par savā kolektīvā konstatētajām kontaktpersonām.

Noteikumi paredz arī to, ka ģimenes ārstam nebūs aktīvi jāveic kontaktpersonu medicīniskā novērošana un jāorganizē šo personu testēšana, bet nepieciešamības gadījumā ārsts attālināti varēs sniegt konsultācijas.

Noteikumi arī paredz, ka mājas karantīna vairs nebūs jāievēro apmeklējot sabiedriskas vietas, bet mājas karantīna būs jāievēro tiem, kas strādā augsta riska objektos - ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Šis pienākums attieksies uz personām, kas bijušas ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku, nelietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Minētajās iestādēs kontaktpersonai būs vai nu jāveic Covid-19 tests pirms darba pienākumu uzsākšanas 7 dienu laikā, vai 7 dienas jāievēro mājas karantīna. Pārējām personām, kas bijušas kontaktā ar Covid-19 inficētu cilvēku, būs jānovēro sava veselība un, apmeklējot sabiedriskas vietas, jālieto ne zemākas klases kā FFP2 respirators.

Izglītībā vairs nenoteiks kontaktpersonas

Mājas karantīna nebūs arī jāievēro izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamiem. Pirmsskolas izglītības pakāpē izglītojamais, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās, kurš noteikts kā kontaktpersona, ja kontakts ar inficētu personu mājsaimniecībā, varēs piedalīties klātienes izglītības procesā vai klātienē saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu, ja kopš pēdējā kontakta ar inficētu personu būs pagājušas ne mazāk kā septiņas dienas un nav saslimšanas simptomu.

Bērna likumiskajam pārstāvim par šo laika periodu būs tiesības saņemt darba nespējas lapu.

Savukārt pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās izglītojamie un nodarbinātie, kā arī pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie, ja kontakts ar inficētu personu būs noticis mājsaimniecībā, varēs piedalīties izglītības procesā klātienē, septiņu dienu laikā pēc pēdējā kontakta ar inficēto personu veicot divus paštestus un novērojot savu veselības stāvokli. Šī prasība neattieksies uz profesionālo tālākizglītību un profesionālās pilnveides programmām.