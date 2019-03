No pagraba, trimdas un Sibīrijas — Triju Zvaigžņu ordeņa stāsti

"Pēdējos gados mēs reti saņemam šādus dāvinājumus. Daudzi cilvēki krīzes laikā savu radinieku relikvijas iztirgoja kolekcionāriem, ar kuriem mēs nevaram sacensties. Diemžēl muzejam līdzekļi eksponātu iepirkšanai nav atvēlēti, mēs vienīgi varam cerēt uz dāvinājumiem," saka Kostrica.

Ordeni kaļ Lietuvā

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ar 1994. gada 25. oktobra likumu "Par Triju Zvaigžņu ordeni" ordenis tika atjaunots. Likums noteica ordenim to pašu devīzi, tās pašas ordeņa šķiras un goda zīmju pakāpes. Atjaunotais ordenis pirmoreiz piešķirts 1994. gadā.

Kopumā kopš 1994. gada piešķirti 2358 dažādu šķiru Triju Zvaigžņu ordeņi un 574 ordeņa goda zīmes, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejas komunikācijas speciāliste Laura Jansone.

Triju Zvaigžņu ordeņi netop Latvijā, tie tiek izgatavoti AS "Lietuvas Monētu kaltuve" Viļņā. Ordeņu ražošanas izdevumi ir atšķirīgi, jo ir piecu šķiru ordeņi un trīs pakāpju goda zīmes. Katrai ordeņa šķirai ir arī vairākas ordeņa komplekta vienības, un katrai vienībai ir sava cena. Piemēram, III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa pilns komplekts maksā 447,70 eiro, norāda Jansone. Visas apbalvojuma izmaksas sedz valsts.

Disidenti un čekisti

No 1995. gada līdz mūsdienām no piešķirtā Triju Zvaigžņu ordeņa atteikušies kopumā 12 cilvēki. Viens cilvēks atteicies arī no Triju Zvaigžņu ordeņa Zeltītās goda zīmes. 1995. gadā disidente Lidija Doroņina-Lasmane savu atteikšanos no Triju Zvaigžņu ordeņa pamatoja ar to, ka ordeni paredzēts piešķirt arī personām, kuras sadarbojušās ar LPSR Valsts drošības komiteju (VDK).

Pagājušā gada decembrī, kad beidzot publiski kļuva pieejami tā saucamie čekas maisi, atklājās, ka pēc 1995. gada Triju Zvaigžņu ordeni saņēmuši vismaz 15 bijušie VDK ziņotāji. Starp tiem ir Ivars Godmanis, Normunds Beļskis, Ojārs Rubenis, Jānis Šipkevics, Maija Tabaka, Jānis Streičs un vēl citi.

Pēc Lidijas Doroņinas-Lasmanes no apbalvojuma atteikušies arī Guntis Eniņš, kardināls Jānis Pujats, teologs Roberts Feldmanis un citi. Savukārt 2007. gadā Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis atteicās ordeni saņemt no Valda Zatlera rokām. 2012. gadā viņš ordeni saņēma no Valsts prezidenta Andra Bērziņa.

Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu Ordeņu kapituls var pieņemt lēmumu par valsts apbalvojuma atņemšanu, ja apbalvotais ir notiesāts par tīšu noziegumu vai izdarījis apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar apbalvotas personas statusu. Pēc neatkarības atgūšanas Triju Zvaigžņu ordenis nevienam nav atņemts, bet 2010. gadā bijušajai Latvijas goda konsulei Odesā Olenai Aleksejenko tika atņemts Atzinības krusts. Aleksejenko iepriekš pēc dienesta pārbaudes aizdomās par naudas izspiešanu tika atbrīvota no amata.