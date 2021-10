Norāda uz mājokļa pabalsta nepieejamību daļai iedzīvotāju, kam tas līdz šim ir maksāts

Mājokļa pabalsts vairs nepienākas lielai daļai no tiem iedzīvotājiem, kam tas līdz šim ir maksāts, izriet no pašvaldību un Labklājības ministrijas (LM) pārstāvju trešdien paustā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

Vairāki Saeimas deputāti akcentēja, ka energoresursu cenu pieauguma apstākļos ir jāpalīdz arī tiem, kuriem pašlaik nepienākas atbalsts. Runa ir, piemēram, par cilvēkiem, kuriem ienākumi ir nedaudz lielāki, lai saņemtu trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, bet tāpat ir grūti ar iztikšanu.

Ventspils Sociālā dienesta pārstāve Una Lapskalna norādīja, ka mājokļa pabalstiem vairs nekvalificējas daļa no pensionāriem, kuri dzīvo vieni vai divatā. Šie cilvēki nezina, kā pārlaidīs ziemu situācijā, kad aug energoresursu tarifi, norādīja Sociālā dienesta pārstāve.

LM pārstāve Elīna Celmiņa skaidroja, ka iepriekš kādās no pašvaldībām pastāvēja atšķirīga pieeja mājokļa atbalsta saņemšanā, piemēram, tie tika piešķirti pēc kategorijas "pensionāri". Lai gan tagad ir paaugstināts noteiktais ienākumu slieksnis, līdz kuram pienākas mājokļa pabalsts, daļai no iepriekšējiem pabalsta saņēmējiem ienākumi pārsniedz arī paaugstinātā sliekšņa robežu, izriet no LM sniegtās informācijas.

Tajā pašā laikā ar noteiktā ienākuma sliekšņa paaugstināšanu ir palielinājies kopējais cilvēku skaits, kuriem pienākas šis mājokļu pabalsts, norādīja Celmiņa. LM pārstāve Ilze Skrodele-Dubrovska komisijas sēdes tērzētavā norādīja, ka trūcīgo skaits 2020.gada augustā bija 26 688, bet pēc ienākumu sliekšņa paaugstināšanas, pēc kura rēķina trūcīgos, tas palielinājies līdz 40 881 personai 2021.gada augustā.

Trūcīgā statuss pienākas par līdz 272 eiro ienākumiem mēnesī pirmajai personai un līdz 190 eiro otrajai personai mājsaimniecībā, savukārt maznodrošinātā statusam pašvaldības var noteikt ienākumu intervālu no 272 un 436 eiro personai un 305 eiro nākamajām personām, skaidro LM.

Komisijas sēdē uz nepieciešamību sniegt atbalstu cilvēkiem, kuriem ir, piemēram, nedaudz lielāki ienākumi un nepienākas mājokļa pabalsts norādīja vairāki deputāti, arī deputāte Anda Čakša (JV) un Andrejs Klementjevs (S). Komisijas vadītājs Andris Skride (AP) norādīja, ka atbilstoši Klementjeva rosinājumam komisija pie šī jautājuma atgriezīsies novembrī. Līdz tam no pašvaldībām paredzēts saņemt detalizētāku informāciju.

Komisijas sēdē arī LM parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa (JKP) sniedza informācija par Ekonomikas ministrijas (EM) un LM atbalstīto atbalsta programmu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanu jau noteiktajām aizsargātākajām grupām.

Kā ziņots, arī saistībā ar energoresursu centu kāpumu Ministru kabinets atbalstījis LM rosinājumu piešķirt ikmēneša atbalstu 20 eiro apmērā no šī gada novembra līdz nākamā gada martam senioriem, kuri vakcinēti pret Covid-19 vai saņēmuši konsīlija atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) iepriekš informēja, ka koalīcijā panākts atbalsts EM priekšlikumam, kurš paredz par 10 eiro palielināt atbalsta apjomu visām aizsargātajām lietotāju grupām, tostarp daudzbērnu ģimenēm un mazturīgām mājsaimniecībām, lai kompensētu straujo elektroenerģijas cenu kāpumu.