Norāda uz stingrāka normatīvā regulējuma nepieciešamību ārvalstu studentu uzņemšanai

Ir nepieciešams stingrāks normatīvais regulējums attiecībā uz kvalitātes aspektiem, uzņemot ārvalstu studentus Latvijas augstskolās, šodien Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas sēdē sacīja tās priekšsēdētājs Ilmārs Dūrītis (AP).

Viņš uzsvēra, ka augstskolas ir ieinteresētas piesaistīt studentus no ārvalstīm, it īpaši, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, kā arī to, ka vietējo studentu skaits, kuri paši maksā par studijām, nepārtraukti samazinās.

Vienlaikus politiķis atzina, ka dažkārt ārvalstu studentu uzņemšanā netiek pievērsta pietiekama uzmanība atlases kritērijiem, līdz ar to rodas situācija, ka no uzņemto jeb to personu skaita, kas nokārtojušas formālos kritērijus, realitātē mācības sāk krietni mazāka daļa.

Sēdē arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Dace Jansone norādīja, ka nepieciešami normatīvo aktu grozījumi attiecībā uz ārvalstu studentu piesaisti Latvijas augstskolās. Ministrijas pārstāve akcentēja nevienmērīgo situāciju starp valsts un privātajām augstskolām, kā arī grūtības, ar kurām saskaras atbildīgās institūcijas, pierādot virkni dažādu prasību neizpildi.

Akadēmiskā informācijas centra vadītāja Baiba Ramiņa sēdē informēja par ārvalstu studentu uzņemšanas kārtību un stāstīja, ka tam nepieciešams dokuments, kas apliecina grādu un atzīmju izraksts. Viņa uzsvēra, ka "sāpīgais temats" šajā sakarā esot autentiskums - vai diploms ir īsts un tiešām minētajam cilvēkam izdots.

Lai noskaidrotu vai diploms ir īsts, var paiet līdz pat diviem mēnešiem un tas esot gana laikietilpīgs process, uzstāja Ramiņa. Tāpat viņa atzina, ka viltotie diplomi ir "aktuāla lieta" un "liels bizness". Latvijā pērn kopumā saņemti 72 viltoti diplomi - 43 no Kamerūnas, 22 no Indijas, pa diviem no Pakistānas un Krievijas un pa vienam no Nigērijas, Ukrainas un Zambijas.

Latvijas augstskolu pārstāvji stāstīja, ka arī pašas augstskolas izvērtē dokumentus un veic pārrunas ar potenciālajiem studentiem, lai pārliecinātos, ka viņi ir ieinteresēti braukt studēt.

Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji norādīja, ka izvērtē katru ārzemju studentu pēc īpašas uzņemšanas kārtības - atzīmes nedrīkst būt zemākas par 7, lūdz trīs rekomendācijas vēstules un eseju, kurā pamatots, kādēļ students vēlas kļūt par, piemēram, medicīnas profesionāli.

Arī Latvijas Universitātē programmas pārstāvis izvērtējot potenciālos studentus, kā arī caur "skype" interviju novērtē valodas zināšanas.