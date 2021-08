Nozuduši patvēruma meklētāji uz Latvijas-Baltkrievijas robežas

Bēgļi, kas kopš augusta sākuma cenšas nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu un pavadījuši vairākas nedēļas Latvijas pierobežā, ir nozuduši, portālu "Delfi" informēja brīvprātīgās palīdzības kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāvis Egils Grasmanis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

To, ka robežsardze vairs nepiegādā tiem silto ēdienu un ka bēgļi ir nozuduši, apstiprina arī Iekšlietu ministrija (IeM).

Kā portālam "Delfi" norāda Iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) padomniece Linda Curika, iemeslus, kādēļ bēgļi ir pazuduši un to, kur viņi precīzi atrodas, pateikt nevar. Viņa sacīja, ka bēgļu skaits un atrašanās vietas ir mainīgs, un, tā kā viņi atrodas Baltkrievijas teritorijā, par to vairāk zina Baltkrievija. Curika apstiprināja, ka šobrīd bēgļiem netiek piegādāta pārtika, jo viņu tur nav.

"Mēs nezinām, kas ir noticis ar šiem cilvēkiem. Mums ir iemesls bažām par viņu dzīvību un veselību vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Aizsardzības ministrija 24. augustā publicēja fotogrāfijas, kurās redzami cilvēki starp Latvijas un Baltkrievijas robežstabiem un abās pusēs viņu ceļu ierobežo bruņoti robežsargi. Tātad šiem cilvēkiem nebija iespējas ne iekļūt Latvijā, ne arī atgriezties Baltkrievijā. Pēdējās mūsu rīcībā esošās ziņas no Robežniekos bijušās lielākās grupas pārstāvja ir par to, ka Valsts Robežsardzes pārstāvji aicināja vienu no šīm grupām pārvietoties uz citu vietu pie robežas, lai varētu viņiem efektīvāk piegādāt pārtiku un medicīnisko palīdzību. Valsts Robežsardze līdz šim nav publicējusi ziņas par to, ka kāds šajās dienās būtu uzņemts Latvijā. Otrkārt, šo cilvēku tuviniekiem nav izdevies ar viņiem sazināties. Tādēļ šo cilvēku tuvinieki pēc palīdzības vērsušies biedrībā "Gribu palīdzēt bēgļiem". Taču arī mums ir pārtrūkuši visi kontakti," saka NVO pārstāvis Egils Grasmanis.

"Gribu palīdzēt bēgļiem" arī lūdz IeM, Valsts robežsardzi un Aizsardzības ministriju paskaidrot, kas noticis ar pazudušajiem cilvēkiem, kur viņi atrodas, un vai viņiem ir nepieciešama humānā palīdzība.

Organizācija "Gribu palīdzēt bēgļiem" uzsver Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 25. augustā izdoto pagaidu noregulējumu, kas uzdod par pienākumu Latvijai un Polijai nodrošināt cilvēkiem, kuri atrodas starp Baltkrievijas un abu šo valstu robežām, ēdienu, ūdeni, apģērbu, medicīnisko palīdzību un, ciktāl tas ir iespējams, arī pagaidu pajumti.

"Konkrētais lēmums [ECT pagaidu noregulējums] attiecas uz Latviju un Poliju. Tā kā tas ir pagaidu noregulējums, to nevērtē pēc būtības un tajā ir skaidra norāde, ka Latvijai nevajag ielaist bēgļus," portālam "Delfi" stāsta advokāts Lauris Liepa.