Ogres slimnīcā pacientu pieplūdums no Rīgas; aizdomīgs gadījums 'paralizē' slimnīcas uzņemšanu

"Faktiski no frontes līnijas, mediķiem ir ļoti grūts periods," tā Ogres novada domes sēdē kolēģiem deputātiem par situāciju Ogres slimnīcā sacīja tās vadītājs Dainis Širovs. Pēc viņa stāstītā, slimnīcu "pārpludina" pacienti no Rīgas, no kuriem vairāki ir arī smagā stāvoklī. Šīs nedēļas sākumā arī viņa vadītā ārstniecības iestāde saskārusies ar kādu gadījumu ar pēcāk letālu iznākumu, kur sākotnēji slimnīcai bija aizdomas par saslimšanu ar "Covid-19," kas neapstiprinājās. Par šo notikumu kā mācību citiem izteikusies arī veselības ministre.

Ogres slimnīcā apturēta plānveida pacientu uzņemšana. Līdz ar jaunās kārtība, proti, jauna hospitalizācijas plāna ieviešanu, sagatavojot klīniskās universitātes slimnīcas "Covid-19" pacientu uzņemšanai un ārstēšanai, lokālajās slimnīcās, tajā skaitā arī Ogrē, neatliekamās palīdzības brigādes vairāk nogādā pacientus no Rīgas. "Vakar ap pulksten 12 bija skats, ka četras ātrās palīdzības no Rīgas ir pie mūsu durvīm un divas gaida iebraukšanu," domes sēdē sacīja Širovs. Piemēram, atvestas divas pacientes no Rīgas ar apstiprinātu gripu un pneimoniju, kuras "aplipinājušas" arī citus pacientus. Tādos gadījumos iepriekš Ogres slimnīca pacientus pārvedusi uz Latvijas Infektoloģijas centru.

Savukārt pirmdien ievesta kāda pusmūža vecuma sieviete smagā stāvoklī, kurai bija nepieciešama plaušu ventilācija. "Mēs bijām noziņojuši, ka visi plaušu ventilatori aizņemti, un reanimācija pilna," stāsta slimnīcas vadītājs. Mediķi sākuši sievieti ārstēt, turklāt viņu izolējuši, jo bijušas aizdomas par "Covid-19." Par to liecinājuši simptomi un slimnīcas iepirktie testi. Kādi tieši testi veikti, portālam "Delfi" neizdevās noskaidrot, jo Širovu nevarēja sazvanīt. Taču par tiem pēcāk sociālajā tīklā "twitter" veselības ministre Ilze Viņķele vēstīja: "izmantojot testu, kas nav atzīts, tika radīts haoss ar smagām sekām."

Slimnīcas direktors VM informēja, ka principā neko nevar darīt - ne savākt personālu, kas nenākot uz darbu, ne sagādāt dez.līdzekļu. Plus - izmantojot testu, kas nav atzīts, tika radīts haoss ar smagām sekām. Slimnīcas vadītājs atbild par savu saimniecību. — Ilze Viņķele (@Vinkele) March 19, 2020

Širovs savukārt Ogres novada domes sēdē deputātiem par šo gadījumu stāstīja, ka no atbildīgajiem dienestiem slimnīca saņēmusi pretrunīgu informācija, kā tālāk organizēt ārstniecības iestādes darbu. Paciente pārvesta uz Latvijas Infektoloģijas centru, un slimnīcas vadība nolēmusi citu slimnieku uzņemšanu uz laiku apturēt un uzsākt to mediķu izolēšanu, kuri bija nonākuši ar pacienti kontaktā.

Nākamās dienas rītā, kad sieviete jau bija mirusi, slimnīca uzzinājusi: analīžu rezultāti Latvijas Infektoloģijas centrā liecina, ka pacientei nebija konstatēta "Covid-19" saslimšana.

"Ogres slimnīcas vadītājs ir atbildīgs par to, ka izmantojot testu, kas nav akceptēts, viņi radījuši pietiekami lielu haosu. Jo, labu gribot, bija karantinējuši nodaļas un visu kas no tā izriet. Vēlos gan iedzīvotājiem uzsvērt, gan vēlreiz atgādināt ārstniecības iestādēm, ka eksperimenti no katras slimnīcas vadītāja izpratnes par "Covid-19" infekciju nav pieļaujami, ir skaidrs protokols," tā ceturtdien preses konferencē uz portāla "Delfi" uzdoto jautājumu par šo situāciju atbildēja Viņķele.

Proti, ja ir aizdomas par iespējamu pozitīvu "Covid-19" rezultātu, analīzi ņem vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests vai speciālisti Latvijas Infektoloģijas centrā vai E. Gulbja laboratorijā vai Centrālā laboratorijā, skaidroja ministre.

Veselības ministrija portālam "Delfi" norādīja, ka Latvijā līdz šim konstatēti 86 saslimšanas gadījumi ar "Covid-19," taču neviens no tiem nav ar letālu iznākumu.