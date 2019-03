OIK atcelšana marta beigās izmaksātu miljardu eiro, atklāj Kariņš

Obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atcelšana 31. martā Latvijai tiesvedībās izmaksātu aptuveni miljardu eiro, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta Panorāma" teica Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

"Pagaidām varu runāt pieļāvuma formā, jo gala ziņojums būs zināms tikai nākamnedēļ, bet no tā, kas man ir stāstīts varu droši teikt, ka pēc OIK atcelšanas marta beigās var rasties trīs būtiski riski, kurus Latvija nevar atļauties. Proti, viens miljards eiro lieli zaudējumi tiesvedībās pret Latvijas valsti, kā arī tūlītējs elektroenerģijas un siltumenerģijas cenu kāpums," sacīja premjers.

"Tā nebūtu pareiza rīcība, jāatrod pareizais veids," rezumēja Kariņš.

Premjerministrs pastāstīja, ka ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro ("KPV LV") nākamnedēļ valdību iepazīstinās ar detalizētāku rīcības plānu OIK situācijas risināšanai.

Ziņots, ka 13. Saeimas deputāti janvārī pieņēma aicinājumu Ekonomikas ministrijai izstrādāt tiesību aktus OIK atcelšanai no šī gada 31. marta. Ministrija bijušā ministra Arvila Ašeradena (JV) vadībā to iepriekš piedāvāja atcelt no 2022. gada.