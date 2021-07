Olainē piecstāvu mājas sienā ietriecies auto sabojā gāzes vadu

Sestdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Olaini, kur piecstāvu mājas sienā bija ietriekusies vieglā automašīna un sabojājusi gāzes vadu, portālu "Delfi" informēja VUGD pārstāve Agrita Vītola.

Cilvēks no automašīnas bija izkļuvis paša spēkiem un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušies 20 cilvēki un ugunsdzēsēji evakuēja vēl 12 cilvēkus, kā arī norobežoja teritoriju un pārvietoja mašīnu prom no ēkas sienas.

Gāzes avārijas dienesta darbinieki likvidēja gāzes noplūdi. Izsaukums tika saņemts pulksten 17.26, savukārt pulksten 19.18 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Kopumā pagājušajā nedēļas nogalē VUGD saņēma 241 izsaukumu – 78 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem deviņi bija meža ugunsgrēki, 112 uz glābšanas darbiem, bet 51 izsaukums bija maldinājums.